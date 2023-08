Rebaja de calificación de Fitch a EU puede afectar a México, estiman

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Si bien se espera que la rebaja de calificación de Fitch a Estados Unidos será un choque psicológico que se desvanecerá poco a poco, de persistir podría llegar afectar a México, estimó el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

"Suponiendo que los mercados se mantienen estresados por un tiempo prolongado a raíz de esta noticia o por acciones de la Fed más agresiva, esto pudiera generar básicamente mayores costos financieros y por lo tanto un menor crecimiento de Estados Unidos y a su vez afectaría a México a través de exportaciones remesas y por ingresos por turismo".

Así lo manifestó Alejandro Saldaña, economista en jefe, en conferencia de prensa durante el webinar "tendencias Bx+" en la que se presentaron las expectativas del segundo semestre del 2023.

Explicó que ese tipo de noticias suelen tener un impacto muy inicial en los mercados financieros, y posteriormente se diluye.

Hemos tenido incrementos muy importantes en los rendimientos de los bonos, y es probable que se pudiera revertir en los próximos días o semanas, conforme estos elementos se vayan diseminando, apuntó.

De no ser así, si nos equivocamos, y empieza a verse un impacto significativo en los costos financieros en EU, advirtió, esto pudiera contaminar también al resto del mundo y a la economía mexicana.

No solamente a través del impacto en los mercados financieros con la volatilidad, sino también en la economía real, alertó.

Sin embargo, Alejandro Saldaña aseguró que "no vemos todavía motivos suficientes como para dar un ajuste en nuestros pronósticos", por ese motivo.

Enfatizó que por lo general tienen cierto impacto, pero no será tan duradero.

Recordó lo que sucedió con las recientes quiebras de los dos bancos locales en EU, cuando hubo un impacto sensible en el tipo de cambio en un par de semanas.

Aunque consideró que difícilmente volveremos a ver niveles del tipo de cambio de 16.60-16.70 pesos por dólar que teníamos anteriormente.

No obstante, ponderó que ese tipo de noticias siempre tienen un efecto psicológico, el cual tiende a diluirse conforme va pasando el tiempo y se va asimilando la información en su justa medida.

"Al final de cuentas me parece que esta noticia, no debería cambiar estructuralmente el panorama ni para Estados Unidos ni para el tipo de cambio", opinó.

Lo anterior, expuso, porque los activos de Estados Unidos no dejan de ser un refugio seguro.

Desde su perspectiva, es simplemente un recordatorio de Fitch en el sentido de que hay algunos elementos que siguen siendo preocupantes, sobre todo a mediano y largo plazos, asociados al endeudamiento y a la politización del tema del techo fiscal.

Por ejemplo, ilustró, no vimos una volatilidad tan grande como la que tuvimos en el Reino Unido cuando llegó la primera ministra que "duró menos que una lechuga" como decían.