Rechaza AMLO entrar en pleito con Banxico

Ante la información del Banco de México (Banxico) que advierte sobre el estancamiento de la actividad económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no peleará con los funcionarios de la institución, ni se enganchará por las previsiones que realizan.

En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que no entrará en pleito con Banxico para evitar dar material a los columnistas y periodistas "conservadores".

"Que sean los mexicanos los que juzguen, soy respetuoso de lo que diga el Banco de México, y no me voy a pelear con los funcionaros del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con el Banco de México", sostuvo.

El presidente evitó dar mayor declaración al respecto. Aún cuando ayer aceptó que una de las asignaciones pendientes en su administración es el crecimiento económico.