Reclutadora de Google dice 5 cosas que no debes incluir en tu CV

A-AA+

Erica Rivera @careerdivaciaching es una reclutadora categoría senior de Google que cuenta con más de 4 mil seguidores en su cuenta de TikTok, quien a través de su perfil se dedica a guiar a los usuarios al brindar recomendaciones para potenciar sus carreras profesionales.

Su video más visto y el que estamos seguros de que ayudará a más de una persona a encontrar el empleo de sus sueños, es donde explica 5 cosas que se deben dejar de incluir dentro de un currículum cuando se está solicitando un trabajo.

La perspectiva de Erica es tan fresca y actual que definitivamente vale la pena seguir o al menos, escuchar.

5 recomendaciones para mejorar tu CV

La dirección

La reclutadora senior de Google, explica que no deberías poner la dirección completa de tu domicilio "No se necesita la dirección completa, solo la ciudad y tu estado", argumenta en el video.

Objetivos

Erica Rivera asegura que debería eliminarse por completo el apartado de objetivos personales del CV: "No va más, estamos en el 2022".

Empleos anteriores

Califica como innecesario el colocar la historia laboral completa desde que se empezó a trabajar, en lugar de esto, la también tiktoker propone solo añadir los cargos que se encuentren relacionados al empleo que estás solicitando.

"Debemos enfocarnos en adaptar y perfeccionar el currículum al puesto que estás solicitando".

Verbos de acción débil

Erica explica que los verbos como: "ayudé" o "fui responsable de" son catalogados como verbos de acción débil, se verá mucho mejor tu CV s lo cambias por verbos como: administrar, mejorar, producir, aumentar, gestionar, desarrollar, asesorar, implementar

Referencias

Erica añade por último que no es necesario incluir las referencias en el currículum, dice que la empresa te las solicitará si las requiere.

El video se viralizó en pocos días y ahora ya cuenta con más de 3 millones de vistas, 230 mil likes, 41 mil compartidas y más de 96 mil usuarios lo guardaron porque saben que la información y recomendaciones de la creadora de contenido pueden ayudar en la búsqueda de un empleo.