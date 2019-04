Reconocen diferentes perfiles de turistas

Las tendencias a la hora de vacacionar son variadas, pues constantemente las personas buscan experiencias nuevas para darle un valor agregado a sus descansos, y no es para menos, ya que es una etapa en la que se recompensa un largo periodo de trabajo.

A la hora de gastar, existen varios perfiles de turistas que nos pueden dar un panorama completo sobre qué es lo que busca cada uno cuando decide irse de viaje. Atlantia Search nos cuenta cuáles son los tipos de vacacionistas más comunes, ¿te sentirás identificado por alguno de ellos?

1.- Viajes Guiados: Este tipo de turista acostumbra dejar que una agencia realice los planes para dedicarse solamente a disfrutar del viaje. Los que lo prefieren así suelen tener incluido transporte, hospedaje y al menos un alimento del día.

Desde luego resulta una buena opción para la familia, ya que se acostumbra a dar paseos por atracciones o centros históricos importantes que pueden darle un valor extra a la visita, por lo que tendrás el disfrute de la aventura sin preocuparte de la planeación.

2.- Viaje autónomo: Este tipo de viajero prefiere tener el control de la situación por lo que descubre los puntos importantes por visitar el mismo. Esto desde luego da la ventaja de ver sólo lo que él quiera. Además prefiere hospedarse en apartamentos amueblados para tener una experiencia más personalizada, y si se va acompañado el gasto es compartido.

Por su parte, prefieren rentar vehículos que los respalden durante el viaje, su fuerte es la libre exploración, así que no temen a adentrarse en lugares nuevos para sacar una experiencia que los acompañe para siempre.

3.- Viaje Aventurero: Este tipo de turista busca un descanso un poco más económico en cuestión de a dónde, cuándo y cómo hospedarse; sin embargo, esto genera un conflicto, ya que puede hacer gastos innecesarios o imprevistos por la falta de planeación.

La comodidad es lo menos importante, la experiencia lo es todo, por ello no teme buscar ofertas en restaurantes, hospedajes y traslados. El clásico "mochilazo" resulta liberador, carga sin temor su comida enlatada si desea evitar los bufé, y en cuanto al hospedaje, un hostal o un camping no son nada envidiables.

¿Cuál eres tú?