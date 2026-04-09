Recorta BM expectativas económicas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco Mundial (BM) mantuvo el pronóstico de crecimiento para México de este año, pero revisó a la baja el correspondiente a 2027.

Al dar a conocer la actualización de sus perspectivas económicas, destacó que debido a que hoy existe una elevada incertidumbre por el actual entorno adverso externo no modificó sus proyecciones para nuestro país.

De ahí que conservó el 1.30% para todo el 2026 que preveía en enero pasado en su reporte anterior de inicios de año.

No obstante, recortó de 1.8% a 1.7% su estimado para el 2027, en vísperas de las reuniones anuales que llevará a cabo la siguiente semana junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Para toda América Latina y el Caribe el BM hizo notar que está entrando con un crecimiento aún limitado por desafíos estructurales de larga data.

Se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) regional será de un 2.1% para este año. Es decir, por debajo del 2.4% registrado en 2025.

Indicó que la falta de mejora convive con revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países y refleja una combinación de la demanda que resulta familiar: el consumo privado sigue siendo el principal motor.