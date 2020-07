Recortes limitan Programa Nacional de Reconstrucción: Coneval

Los avances del Programa Nacional de Reconstrucción resultan insuficientes para la atención total de las infraestructuras de vivienda, física, educativa, de salud y de bienes históricos, artísticos y culturales, debido a los recortes presupuestales, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al dar a conocer la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 de dicho programa.

El recorte que ha sufrido el presupuesto aprobado de 2020 es un elemento que afectará la planeación, sobre todo, en las metas del programa ya que reducirá su alcance, destaca el Coneval.

En su opinión, es necesario buscar alternativas en la asignación y la ejecución de los recursos de manera que la normatividad asociada al ejercicio de recursos, que dicta que éstos deben ser anuales, no siga siendo una limitante para la realización de las acciones de reconstrucción.

Durante 2019 el programa contó con un presupuesto asignado de 8 mil millones de pesos, con los cuales se otorgaron 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos; se rehabilitaron 81 inmuebles de salud y, aunque no se intervinieron los inmuebles correspondientes al sector cultura, se formalizaron 206 convenios para la transferencia de recursos a dicho sector.

En 2020 se observa que el presupuesto asignado al Programa fue 62% menor con respecto al 2019, con un total de 2 mil 844 millones de pesos, lo que pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo.

Dentro del presupuesto del programa el sector educativo es el más afectado, debido a la extinción del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), formalizada a través de la entrada en vigor de la Ley General de Educación y la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a partir del 28 de septiembre de 2019. No obstante, el Instituto continúa laborando para concluir sus asuntos pendientes.

Adicionalmente, se aconseja que los mecanismos de coordinación interinstitucional implementados por el programa deben de estar enfocados en la atención del problema de manera integral y organizada por todos los sectores involucrados en la resolución del problema.

El Coneval reconoce que una fortaleza del Programa Nacional de Reconstrucción es la experiencia de los funcionarios y del personal operativo en acciones de reconstrucción, derivada de su participación previa en instituciones como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que les ha permitido utilizar su conocimiento y comunicación en la mejora de la ejecución de las acciones de manera coordinada.