Recuperar Categoría 1 en aviación debe ser prioridad de Estado: IATA

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) dijo que la recuperación de la Categoría 1 en aviación civil debe ser una prioridad de Estado para el gobierno mexicano.

"La industria aérea está para ayudar, pero el gobierno mexicano va a tener que poner los recursos necesarios para asegurar que pueden cumplir los requisitos que pide la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) para recuperar esa Categoría 1", dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA.

El martes, la FAA degradó a México a Categoría 2 en seguridad en aviación por no cumplir con los estándares y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

La IATA destacó que la Categoría 2 se refiere a la capacidad de las autoridades regulatorias y no a la seguridad de las aerolíneas.

"Las compañías mexicanas cumplen con los estándares más altos en la industria. Tienen la categoría IOSA (Sistema de Auditoría de la Seguridad Operacional) de la IATA.

"Todas tienen un nivel altísimo de seguridad aérea. Es importante identificar que la auditoría se hizo hacia el regulador y no a las líneas aéreas", puntualizó Cerdá.

La IATA comentó que esta calificación se da en un momento donde la aviación entre México y Estados Unidos se estaba recuperando a los niveles previos a la pandemia.

"Entre México y Estados Unidos están operando casi 5 mil 800 vuelos mensuales, prácticamente al punto de recuperación.

"Esto demuestra que tanto los mexicanos como los norteamericanos tenían interés de volar al país vecino y esto va a tener un impacto porque ya no se van a poder incrementar los números de vuelos por las compañías mexicanas, ni la capacidad, ni la conectividad a distintas ciudades", detalló.

Los principales destinos vacacionales como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta se verán afectados, pero también el transporte de carga.

La IATA comentó que estuvo trabajando con el gobierno mexicano para intentar que México no bajara a Categoría 2, pero no se pudo evitar.

"Hacemos un llamamiento al gobierno mexicano porque este es un tema importante. No sólo afecta a las líneas aéreas, es un tema económico, social que tiene un impacto importante para el país por el gran número de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos y que dependen del transporte aéreo y del transporte de las mercancías de la carga", destacó Cerdá.

Cuitláhuac Gutiérrez, director general de la IATA en México y director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dijo que estar en Categoría 2 también impacta al transporte de carga, ya que las mercancías viajan en las bodegas de los aviones de pasajeros, cuya capacidad ahora está restringida.

"Los operadores cargueros mexicanos venían con un desempeño muy positivo durante este tiempo con planes de expansión, nuevas rutas e incorporación de aeronaves.

"El mercado americano es clave y mientras más permanezcamos en Categoría 2 más impacta a los planes de crecimiento de los operadores de cargo", explicó.