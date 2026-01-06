logo pulso
Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado, se modificó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde ya se considera al arrendamiento de inmuebles como una actividad vulnerable de lavado de dinero.

Esto ocurre cuando el monto mensual de la renta supera en mil 605 veces la UMA, aproximadamente, 181 mil 589 pesos mensuales.

Cuando se rebasa esta cantidad, el arrendador del inmueble debe registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del padrón de actividades vulnerables y dar un aviso por cada contrato que supere este monto mensual de renta.

Se puede tratar de una casa, un departamento, una o varias bodegas o cualquier inmueble.

Incluso se pueden sumar, es decir, si una sola persona renta cinco bodegas por más de 181 mil pesos al mes, se debe dar aviso al Sistema de Administración.

Sergio Guizar, socio de Zavala Abogados y especialista en derecho fiscal, explicó que, el arrendamiento de inmuebles puede ser una actividad susceptible de lavado de dinero y se está buscando fiscalizar estar operaciones con mayor exactitud.

"Simulas un arrendamiento y lo ocupas para otros fines, esa cantidad que es para rentar la usan para deducir de impuestos. Es una operación simulada que afecta al fisco porque, por un lado, no se reporta y por otro se deduce", explicó el especialista.

