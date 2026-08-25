Registra la IED un aumento del 2.1%

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Ciudad de México.- México recibió 34 mil 968 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en la primera mitad del año, dijo la Secretaría de Economía este lunes

Se trata de un incremento de 2.1% en comparación con el mismo semestre del año pasado y la mayor cifra en la historia para un periodo similar.

El capital se integró principalmente de reinversión de utilidades, que sumaron 30 mil 957 millones de dólares y representaron 88.5% del total.

Por nuevas inversiones entraron 2 mil 726 millones de dólares, lo que equivale a 7.8% del total, mientras que los mil 285 millones restantes fueron cuentas entre compañías.

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Por el origen del capital, el principal inversionista fue Estados Unidos, al concentrar 48.2% del total, es decir, 16 mil 871 millones de dólares durante la primera mitad del año. Le siguieron España, Canadá, Australia y Alemania.

Las cinco economías anteriores suman 77% del flujo total de Inversión Extranjera Directa recibido por México al cierre del primer semestre de 2026.

Sólo los dos principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá concentran 53.2% del capital foráneo, "lo que es reflejo de la profunda integración de las cadenas de valor en América del Norte", afirmó la Secretaría de Economía en un comunicado.

Los sectores que recibieron más capital fueron manufactura, con 38.6% del total. Dentro de la manufactura, las mayores inversiones se destinaron a la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, las industrias metálicas básicas y fabricación de maquinaria y equipo.

En segundo lugar, el sector que más captó inversiones fueron servicios financieros y seguros, con 29% del total.

El tercer sector fue el transporte, correos y almacenamiento, cuyo flujo se cuadruplicó en el último año y concentró 7.6% de la Inversión Extranjera Directa total.

En cuarto y quinto lugar, estuvieron los sectores de la construcción, con 6.8%, y la minería, 5.7%.