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Renuevan pacto con gasolineros

El combustible seguirá por debajo de los 24 pesos

Por EFE

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Renuevan pacto con gasolineros
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      Ciudad de México.- El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron este lunes el acuerdo para establecer un tope de 27 pesos por litro de diésel, además de mantener por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina.

      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de un mensaje en sus redes sociales que formalizó el convenio durante una reunión con representantes del sector en Palacio Nacional, luego de que autoridades y empresarios alcanzaran el acuerdo para extender la estrategia el pasado 20 de agosto.

      "Renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas", señaló la mandataria.

      La renovación prolonga otros seis meses, hasta febrero de 2027, la denominada Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, con la que se busca evitar que el encarecimiento de los combustibles se traslade a otros productos y servicios.

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      El convenio tiene carácter voluntario, por lo que no establece un precio máximo obligatorio para todas las estaciones de servicio, que pueden presentar diferencias dependiendo de sus condiciones operativas, ubicación y costos logísticos.

      La estrategia para la gasolina regular comenzó en febrero de 2025 y desde entonces ha sido renovada periódicamente por el Gobierno y los principales representantes del sector.

      Además de contener los precios, las negociaciones entre autoridades y empresarios han incluido la reducción de las comisiones cobradas por pagos con tarjetas y otros medios electrónicos, la simplificación de trámites, el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y medidas para mejorar las cadenas de suministro.

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