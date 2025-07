Reporta Inegi repunte de empleos y exportaciones

Durante el sexto mes del año se generaron en México 201 mil 920 empleos en general, formales e informales, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de desempleados llegó a un millón 661 mil, con lo que la tasa de desocupación con base en cifras desestacionalizadas registró una ligera disminución al pasar de de 2.75% en mayo a 2.69% de la población económicamente activa en junio. Esto se debe a que se sumaron al mercado laboral 169.9 mil personas durante, es decir, hubo más personas en busca de un empleo.

Mientras que en el sector informal se generaron 19.3 mil plazas durante el mes pasado, en el formal se crearon 182.6 mil puestos, cifra que contrasta con los datos del IMSS, en donde se registró la eliminación de 46.4 mil, en este sentido, se puede inferir que se crearon empleos en otras áreas, tales como trabajadores federales y estatales, así como en el ejército.

En el sector servicios se crearon 732.4 mil plazas en junio; en el agropecuario, 11.9 mil puestos y en sectores no identificados, 2 mil más. Por el contrario, en la industria se perdieron 544.5 mil.

Por actividades específicas, dónde más se crearon empleos fue en servicios profesionales, financieros y corporativos con 381.4 mil plazas; seguida de restaurantes y servicios de alojamiento con 138.9 mil puestos; así como comercio donde se abrieron 121.4 mil empleos en el sexto mes del año.

Por su parte, las actividades donde más se perdieron empleos fueron: industria manufacturera con la eliminación de 296.8 mil plazas; gobierno y organismos internacionales con 229.8 mil; y construcción con 188.1 mil menos.

Repuntan exportaciones mexicanas en junio 10.6%

El valor de las exportaciones mexicanas repuntó en junio, en medio de las amenazas arancelarias de Estados Unidos, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales de mercancías reportaron un aumento anual de 10.6% en el sexto mes del año mes del año, su tasa más alta desde octubre del año pasado cundo registro un aumento de 11.6%.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 54 mil millones de dólares en junio, cifra integrada por 52 mil 543 millones de dólares de ventas no petroleras y por un mil 458 millones de dólares de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 30.4% en las exportaciones petroleras y de un incremento de 12.4% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 15.0% y las canalizadas al resto del mundo 0.8%.

- También suben importaciones

El valor de las importaciones de mercancías, en junio de 2025, fue de 53 mil 487 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 4.4%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 5.4% en las compras petroleras y de un aumento de 5.3% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de -0.2% en las compras de bienes de consumo, en bienes de capital –8.4%, mientras que las adquisiciones de bienes intermedios aumentaron 6.9%,

- Balanza comercial

La información oportuna de comercio exterior indica un superávit comercial de 514 millones de dólares en junio de 2025, saldo que se compara con el déficit de 2 mil 406 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros seis meses del presente año, la balanza comercial presentó un superávit de un mil 432 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 10 mil 916 millones de dólares.