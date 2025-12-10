Repunta inflación en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México superó las expectativas, registró un incremento anual de 3.8% en noviembre pasado, tasa superior al 3.57% observado en octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta forma el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.66% durante el penúltimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, su mayor incremento mensual en lo que va del año y la tasa más alta para dicho mes desde 2021.

El aumento anual de precios en noviembre estuvo por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.68% e incluso por encima del rango previsto con un máximo de 3.79% estimado por las 31 instituciones financieras consultadas por Citi.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el onceavo mes del año destaca la electricidad con un aumento mensual de 20.70% debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Asimismo, sobresalen: el chile serrano que repuntó 24.76% en el mes; calabacita, 17.05%; jitomate, 14.34%; servicios profesionales, 10.93%; colectivo, 4.9%; productos para calzado, 2.0%; loncherías, fondas torterías y taquería, 0.82%; restaurantes y similares, 0.7%; y vivienda propia, 0.23%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: limón con una contracción mensual de 7.46%; aguacate, -7.28%; ron, 5.43%; vino de mesa, -4.29%; naranja.