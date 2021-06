Repunta inflación, llega a 6.02% en primera quincena de junio: Inegi

La inflación repuntó durante la primera quincena de junio para volver a ubicarse por arriba del 6% a tasa anual, impulsada por el alza en el precio de productos como el jitomate, gas LP, transporte aéreo y tortilla entre otros bienes y servicios, de acuerdo con el reporte del Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una inflación de 0.34% en la primera mitad de junio respecto a la quincena inmediata anterior, la tasa más alta para dicho periodo desde 2002. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 6.02%.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidió más en la inflación en la primera mitad de junio, destacan: el jitomate con un incremento quincenal de 13.89%; gas doméstico LP 1.62%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.61%; transporte aéreo, 7.67%; naranja, 9.95%; tortilla de maíz, 0.69%; restaurantes y similares, 0.46%; electricidad, 0.92%; carne de res, 0.51%; y servicios turísticos en paquete, 3.33%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios contribuyeron a contener la inflación fueron: huevo con una baja quincenal de -3.90%; chile serrano, -17.49%; pollo, -0.91%; tomate verde, -7.74%; limón, -8.40; uva, -10.82%; pepino, -14.83%; otros chiles frescos, -5.58%; plátanos, -2.14%; y papaya, -4.14%.

Por entidades, las que reportaron la mayor alza quincenal en el nivel general de precios, fueron: Hidalgo con un incremento de 0.63%; Tamaulipas, 0.62%; Colima, 0.51%; Campeche, 0.50%; y Baja California, 0.47%. Por su parte, entre los estados con menor inflación en el periodo, se encuentran: Tabasco con un aumento de 0.12%; Nayarita, 0.17%; Baja California Sur, 0.18%; San Luis Potosí, 0.18%; y Chihuahua, 0.20%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un aumento de 0.35% quincenal y de 4.58% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente avanzó 0.31% quincenal y 10.61% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.42% y los de los servicios 0.28%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.13% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.45% quincenal.