Repuntan quejas contra los bancos

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reclamaciones contra la banca en México repuntaron 10.1% el año pasado a tasa anual, al alcanzar un total de 7 millones 235 mil 597 casos, de acuerdo con datos del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con los datos, se trata de la cantidad más elevada de quejas desde 2020, en medio de la pandemia de Covid-19.

Del total de inconformidades, los posibles fraudes concentraron 5 millones 213 mil 358 casos, equivalentes a 72% del total, por lo que se mantienen como el principal motivo de queja entre usuarios del sistema bancario.

Esas reclamaciones por posible fraude crecieron 8.7% respecto a 2024, consolidando una tendencia en la que las operaciones no reconocidas, cargos indebidos y movimientos sospechosos continúan dominando panorama de clientes de la banca.

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En contraste, las reclamaciones por posible robo de identidad registraron una ligera disminución de 2.8%, mientras que las relacionadas con la banca electrónica y servicios digitales aumentaron más de 23%, reflejando el papel cada vez más relevante de las plataformas tecnológicas en la relación entre usuarios y bancos.

De acuerdo con Condusef, el monto total reclamado a la banca en México se redujo en 2025, al ubicarse en 31 mil 419 millones de pesos, lo que implicó una caída de 35.6% frente a los 48 mil 761 millones de pesos reportados un año antes.

Por concepto, el posible fraude concentró 22 mil 341 millones de pesos en reclamaciones, una reducción anual de 37.5%, aunque se mantiene como el principal componente.

Según la Condusef, una reclamación por posible fraude corresponde a cualquier operación financiera que el usuario no reconoce.