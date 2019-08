Restablece Banorte sus servicios tras fallas en App y sucursales

Usuarios de Banorte reportaron en redes sociales problemas con la aplicación móvil del banco, ya que no los dejaba entrar y en algunos casos hasta reportaron saldos en cero en sus cuentas.

La falla en Banorte se da a tres días de que uno de sus proveedores de servicios, Prosa, tuviera un problema con el suministro eléctrico que provocó errores en las terminales punto de venta e impidió el pago con tarjetas de crédito y débito, prácticamente en todo el país.

"Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados", publicó Banorte en su cuenta de Twitter.

"Qué pasa @Banorte_mx @BanorteEscucha? No puedo accesar a la app y me notificó un cargo que no realice puesto que estoy en mi casa", se lee en alguno de los mensajes de varios clientes afectados.

Banorte había informado además que ante una falla técnica en "equipo de cómputo" registrada desde la noche del martes, tanto sus servicios digitales así como atención en cajeros están suspendidos.

"Banorte informa a sus clientes y público en general que sus servicios digitales, incluyendo Banca Móvil y Banca por internet, así como sus servicios de atención en sucursales, se encuentran momentáneamente suspendidos luego de presentarse una falla técnica en el equipo de cómputo la noche de ayer", dijo el banco en un comunicado.

A un día de pago de la primera quincena de agosto, Banorte explicó que el servicio de pagos con tarjetas, tanto de crédito y débito, así como su red de más de 8 mil cajeros automáticos se mantienen operando con regularidad.

"Lamentamos los inconvenientes generados y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos a restablecer

el servicio lo antes posible", dijo Banorte.

En redes sociales, las quejas de usuarios que no han podido utilizar sus servicios se han mantenido durante toda madrugada de este miércoles.

Poco después de las ocho de la mañana, Banorte informó que ha restablecido todos sus servicios, incluyendo Banca Móvil y Banca por Internet, y se encuentra operando con absoluta normalidad. Agradecemos su confianza y lamentamos los inconvenientes ocasionados".