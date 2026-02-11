Restauranteros pasan momento difícil

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria restaurantera del país atraviesa por "momentos complicados", a consecuencia del bajo crecimiento económico que refleja el país, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Hugo Vela.

El otro factor que afecta es que hay una pérdida de poder adquisitivo en el sector socioeconómico que más sale a comer fuera de casa, dijo.

"La industria restaurantera tiene la particularidad de que cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crece más del 2% la industria crece 50% adicional, pero cuando crece menos del 2% la industria crece 50% menos, llevamos siete años que el país, realmente, no ha crecido. El 0.6% de crecimiento acumulado anual desde hace siete años para acá es casi crecimiento 0%", explicó.

Agregó que "la industria está pasando por un momento complicado porque hay muchos más restaurantes, han crecido muchos nuevos restaurantes, hay muy pocas barreras de entrada para poder poner un restaurante. Sin embargo, el número de comensales ha disminuido particularmente en el mercado local".

Expuso que "aunque, el salario (mínimo) ha subido de forma importante los salarios medios no han subido de la misma manera y realmente la industria depende mucho de la clase media".