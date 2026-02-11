logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Restauranteros pasan momento difícil

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Restauranteros pasan momento difícil

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria restaurantera del país atraviesa por "momentos complicados", a consecuencia del bajo crecimiento económico que refleja el país, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), Hugo Vela.

El otro factor que afecta es que hay una pérdida de poder adquisitivo en el sector socioeconómico que más sale a comer fuera de casa, dijo.

"La industria restaurantera tiene la particularidad de que cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crece más del 2% la industria crece 50% adicional, pero cuando crece menos del 2% la industria crece 50% menos, llevamos siete años que el país, realmente, no ha crecido. El 0.6% de crecimiento acumulado anual desde hace siete años para acá es casi crecimiento 0%", explicó.

Agregó que "la industria está pasando por un momento complicado porque hay muchos más restaurantes, han crecido muchos nuevos restaurantes, hay muy pocas barreras de entrada para poder poner un restaurante. Sin embargo, el número de comensales ha disminuido particularmente en el mercado local".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Expuso que "aunque, el salario (mínimo) ha subido de forma importante los salarios medios no han subido de la misma manera y realmente la industria depende mucho de la clase media".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Coparmex advierte que sin seguridad no habrá inversión en México
    Coparmex advierte que sin seguridad no habrá inversión en México

    Coparmex advierte que sin seguridad no habrá inversión en México

    SLP

    El Universal

    El organismo empresarial destaca la importancia de evitar reformas que debiliten los pilares institucionales.

    SAT y Concanaco fortalecen cultura contributiva en México
    SAT y Concanaco fortalecen cultura contributiva en México

    SAT y Concanaco fortalecen cultura contributiva en México

    SLP

    El Universal

    Autoridades y gremio comercial acordaron impulsar campañas de cultura contributiva y acompañar a los causantes.

    Sergio Argüelles pide más inversión en infraestructura logística en México
    Sergio Argüelles pide más inversión en infraestructura logística en México

    Sergio Argüelles pide más inversión en infraestructura logística en México

    SLP

    EFE

    La inversión anunciada por el Gobierno mexicano apunta a fortalecer la infraestructura logística y atraer manufactura avanzada.

    Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026
    Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

    Avalan emisión de monedas conmemorativas del Mundial 2026

    SLP

    El Universal

    Se emitirá una serie de tres monedas con valores de 25, 10 y 20 pesos para celebrar la Copa Mundial FIFA 2026.