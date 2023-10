Retrocede empleo manufacturero en julio: Inegi

El empleo de la industria manufacturera retrocedió en julio pasado luego de tres meses consecutivos al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el séptimo mes de 2023, el personal ocupado total en la industria manufacturera disminuyó 0.2% respecto al mes inmediato anterior, debido principalmente al recorte de personal no dependiente de la razón social que cayó 4.9%.Por su parte, en el caso de los trabajadores dependientes de la razón social, las y los obreros reportaron una reducción marginal de 0.04% en el mes, mientras que el de las y los empleados crecieron 0.03%.----Disminución de la plantilla laboral en la industria manufactureraEn 16 de las 21 actividades que comprende el sector se reportó un decremento de sus platillas laborales durante julio, entre las que destacan: la fabricación de prendas de vestir con una contracción mensual de 1.8%; curtido y acabado de cuero y piel, así como fabricación de muebles, colchones y persianas, -1.2 respectivamente; y la fabricación de maquinaria y equipo, -1.0%.Por el contrario, entre las actividades que lograron reportar un crecimiento de personal en el séptimo mes del año, se encuentran: fabricación de productos a base de minerales no metálicos con un alza de 0.5%; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, 0.4%; y la industria alimentaria, también 0.4%.Por otra parte, el Instituto informó que las horas trabajadas por el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyeron 0.2% en julio respecto a las del mes anterior.Según la categoría de las y los ocupados, las trabajadas por el personal no dependiente de la razón social bajaron 4% y las correspondientes al personal dependiente, -0.1%. Las horas trabajadas de las y los obreros y técnicos en producción avanzaron 0.3% y de las y los empleados administrativos, contables y de dirección descendieron 0.7%.Así mismo, en julio del presente año, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero cayeron 0.3% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social retrocedieron 1.2%, mientras que las del personal no dependiente incrementaron 0.5%.