Retrocede venta de camiones pesados 39%

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero, la comercialización de camiones pesados del distribuidor al público en general se ubicó en 2 mil 303 unidades, un descenso de 39% en comparación con febrero del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el acumulado al primer bimestre, se han comercializado 4 mil 376 camiones pesados, un 42.6% menos, el equivalente a 3 mil 254 vehículos menos que en el mismo periodo de 2025.

Durante febrero todas las clases y segmentos de camiones pesados presentaron reducciones en su comparativa anual.

Por fuente de energía, el diésel se mantiene como el más solicitado por los consumidores con 4 mil 343 unidades, un 99% del mercado; le siguen los camiones eléctricos con 28 unidades y 0.64% del mercado; mientras que de camiones híbridos se vendieron solo tres unidades y a gas natural también se comercializaron solo dos unidades; mientras que a gasolina no hubo ninguna colocación.

Con estos resultados, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ajustó su pronóstico de venta anual a 39 mil 556 unidades, sin incluir autobuses foráneos que comercializan las armadoras.