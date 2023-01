Sabes cómo identificar billetes falsos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Pese a los esfuerzos del Banco de México (Banxico) con la introducción de más elementos de seguridad en la fabricación de billetes, la falsificación sigue en aumento.

En el 2022 los más falsificados fueron, en primer lugar el de 50 pesos y después el de mil pesos, según los datos más recientes y actualizados del banco central.

Lo anterior hizo que, en el balance global, el año pasado la falsificación se disparara utilizando sobre todo la impresión digital, no obstante que en el resto de las denominaciones se redujo considerablemente la falsificación, como por ejemplo el de 20 pesos que fue el menos imitado por la delincuencia.

Banxico también dio a conocer que cada vez más personas tienen conocimiento de los detalles antifalsificación.

Durante el 2022, subió de 68.1 a 69.4 el porcentaje de las personas que recuerdan o conocen dos o más elementos de seguridad, según una encuesta de Banxico.

---No toma tiempo revisarlos

Pero no toda la gente verifica cuando reciben un billete para ver si no se trata de una pieza apócrifa, ya que el porcentaje de las que revisan la autenticidad pasó de 49.7 a 48, de acuerdo con los indicadores de percepción.

Como parte de su campaña de difusión continua, Banxico destacó que un elemento de seguridad fácil de identificar se puede ver en el anverso de las denominaciones de 100, 200, 500 y mil pesos de la nueva familia G de billetes.

Son los folios idénticos que se encuentran en dos posiciones: horizontal y vertical.

Por ello recomendó al público en general, fijarse que ambos sean iguales porque de lo contrario, podría tratarse de un billete alterado, y no tendría valor.

---Elementos de seguridad

Otro elemento que se puede revisar en los billetes de 200, 500 y mil pesos de la nueva familia G, es la marca de agua, la cual se verifica al observar la pieza a contraluz.

Adicionalmente, los billetes de la familia F de 100, el de 100 conmemorativo de la Constitución de 1917, 200, así como el de 200 conmemorativo de la Independencia, 500 y mil pesos, tienen otra marca de agua que corresponde al número de la denominación.

La marca de agua consiste en una imagen que se forma en el papel o polímero durante su fabricación y que se puede revisar por ambas caras del billete al observar a contraluz, apreciándose los detalles y tonalidades que la componen.

Además, Banxico ha sido más inclusivo porque algunos elementos de seguridad pueden ser percibidos por personas con alguna debilidad visual, y al utilizar lenguas indígenas como el náhuatl en sus mensajes que difunde en redes sociales y medios de comunicación.

En todos los billetes de la nueva familia G los relieves son sensibles al tacto, que se pueden percibir en la leyenda "Banco de México", en los personajes o motivos principales y en la denominación. Así puedes detectar si no es apócrifo.

Uno más de los elementos de seguridad contenidos en los billetes de polímero de la nueva familia G, es la ventana transparente, sobre la cual se incorporan algunos.

Tal es el caso del del nuevo billete de 20 pesos. En la parte de abajo a la derecha del anverso, tiene una ventana transparente que contiene el número 20 en textura de líneas en todo lo ancho del billete y dos puntos en cada extremo, así como los años 1821 y 2021 sobre tintas que cambian de color.

De igual manera tiene un folio vertical de tamaño uniforme en el anverso de la pieza.

Sus relieves son sensibles al tacto, es decir que las impresiones contenidas en el texto "Banco de México" y "Veinte pesos" se pueden sentir al tocarlos.

El número 20 de su denominación multicolor, cambia de color al inclinar el billete.

Las tintas con las que se elaboró la pieza son fluorescentes porque brillan y resaltan bajo la exposición de la luz.

---Campañas de difusión

A lo largo del tiempo y con los avances tecnológicos, se van actualizando las medidas antifalsificación en todo el mundo.

Pero eso no es suficiente sin la parte de la divulgación, de ahí que Banxico a la par, ha lanzado campañas de difusión dirigidas a la población para que puedan identificar la autenticidad de los billetes que llegan a sus manos.

Una de las campañas la tituló "Toca, mira y gira" así es como se revisa. Al sentir la textura en el personaje que contiene la pieza y al girarlo, se puede observar que cambio de color.

En otra campaña en redes sociales utiliza el eslogan: ¡Revisar es efectivo".

También ofrece capacitación en línea. El año pasado lanzó un curso gratuito impartido por el personal del banco central para enseñar a las personas a identificar un billete no auténtico.