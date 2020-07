Salarios altos, reto del sector automotriz ante el T-MEC

Subir los salarios en el sector automotriz a 16 dólares por hora es uno de los grandes retos de la industria establecida en el país, pero fue lo que se pactó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para aumentar el contenido regional de los autos que se venden en la región.

El T-MEC obliga a que 40% o más de las partes de cada vehículo que exporten los países socios en América del Norte se manufacturen en plantas donde se paguen 16 dólares por hora a los trabajadores, a fin de que se dé un trato preferencial y no se paguen aranceles al exportar.

Sin embargo, no todas las empresas están listas para elevar el contenido regional que exige el acuerdo, dijo la socia líder de Impuestos Indirectos y Comercio Exterior de PwC México, Yamel Cado.

Es complejo lo que se pide para considerar los salarios como parte del contenido regional, de manera que debe revisarse a detalle la fórmula que se utiliza porque incluye conceptos que no se midieron en el pasado, indicó.

Por ejemplo, agregó, se pide tomar en cuenta "créditos por salarios altos en gastos de ensamble, suma de costos laborales, salarios altos incurridos por el ensamble del vehículo, créditos por salarios altos en gastos de tecnología. Tiene variables que antes la industria no reportaba para efectos de materia de origen para un tratado".

Lo que queda claro, explicó Cado, es que este tratado "involucra otros conceptos que no son solamente de materias primas. Se involucran salarios altos, y ese es un reto importantísimo para la industria automotriz por lo novedoso que es".

"La fórmula que piden para el valor de contenido laboral debe ser de 40%, que pague salarios mínimos de 16 dólares por hora dividido en varios componentes que no se utilizaron anteriormente", explicó.

Hace días, representantes de la Industria Nacional de Autopartes (INA) dijeron que no tenían conocimiento de un alza salarial en las empresas automotrices instaladas en México, algo en lo que coincidió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Sin embargo, el periódico Nikkei de Japón dio a conocer que, ante la grave situación económica que genera el Covid-19, es más caro mover plantas de producción a Estados Unidos, donde los salarios son altos, a incrementarlos en México.

Indica la publicación que pagar 16 dólares por hora es el triple del promedio pagado en las fábricas de autopartes en México, pero subir salarios es menos costoso que mudarse a territorio estadounidense.

Para la especialista de PwC, "la realidad es que las armadoras están enfrentando problemas por el tema del Covid-19, lo que ha afectado los ingresos. Todas pararon operaciones y han tenido que enfocar esfuerzos al Covid-19 y al T-MEC".

Si bien tendrán tres años para aumentar el contenido regional a 75% en general, tendrán que trabajar por lograr incrementos salariales, de autopartes y tecnología, entre otros aspectos.

No obstante, esos incrementos de contenido regional se deben hacer en momentos en que la proveeduría se vio impactada por los problemas de interrupción en el suministro a causa de la pandemia de coronavirus.