SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes
El SAT ofrece condonación de hasta 100% en multas y recargos para adeudos fiscales de 2024 o anteriores.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la aplicación del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, un mecanismo que permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.
SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes
Este programa está dirigido a las y los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan la cantidad fijada por la autoridad tributaria, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.
Presenta tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.
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Requisitos y beneficios del programa de regularización fiscal
De acuerdo con la autoridad tributaria los beneficiarios de esta condonación deberán cumplir con los siguientes criterios:
Es aplicable a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM):
Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.
Multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
Multas con agravantes.
Para mayor información consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html
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