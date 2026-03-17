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SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes

El SAT ofrece condonación de hasta 100% en multas y recargos para adeudos fiscales de 2024 o anteriores.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 09:31 p.m.
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SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la aplicación del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal, un mecanismo que permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes

Este programa está dirigido a las y los contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 (o anteriores) no excedan la cantidad fijada por la autoridad tributaria, y que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse.

Presenta tu solicitud en línea a través del Portal del SAT o acude a una oficina del SAT.

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Si lo haces a través del Portal:

Ingresa a sat.gob.mx

Envía tu escrito libre desde Mi portal, sólo necesitas RFC y contraseña.

Recibe respuesta y paga en los plazos establecidos.

Requisitos y beneficios del programa de regularización fiscal

De acuerdo con la autoridad tributaria los beneficiarios de esta condonación deberán cumplir con los siguientes criterios:

Es aplicable a los adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM):

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias.

Multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

Para mayor información consulta la página: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/index.html

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