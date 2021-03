SAT no acepta pruebas de 48 contribuyentes; van a lista de "factureros"

Después de haber presentado pruebas insuficientes a las autoridades fiscales para comprobar que no son factureros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó a 48 contribuyentes en la lista negra definitiva por emitir facturas electrónicas para amparar operaciones simuladas.

Luego de que se les notificó y publicó en la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación (DOF) como presuntos defraudadores de impuestos por medio de facturas falsas, 48 contribuyentes aportaron argumentos y/o pruebas como lo establece el proceso.

Sin embargo, no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente su situación de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Así en el listado definitivo quedaron varias empresas y personas físicas de diferentes estados de la República mexicana porque no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales digitales por internet.

Hay empresas comercializadoras, clínicas dentales, de capacitación, navieras, operadoras de servicios turísticos, constructoras, compañías dedicadas al diseño y servicios profesionales entre otras.

Al publicarse los nombres, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el portal del SAT y en el DOF de las empresas y personas evasoras por medio de operaciones simuladas, se hace de interés público para que se detenga la facturación de operaciones inexistentes.

También para que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.