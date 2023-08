SAT señala a papelerías escolares como presuntas factureras

A-AA+

A unas semanas del regreso a clases, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló a dos empresas papelerías escolares como presuntas factureras.

Se trata de dos empresas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX), que fueron boletinadas en la lista negra de supuesta presunción por utilizar facturas electrónicas para respaldar operaciones inexistentes.

La nueva lista de presunción de facturación incluye un total de 12 contribuyentes, de los cuales nueve son empresas y tres personas físicas.

En el caso de las papeleras, el SAT señaló como presuntas factureras a dos empresas, una con domicilio fiscal en la alcaldía Cuauhtémoc y otra en la Benito Juárez de la CDMX.

Tienen como actividad preponderante el comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina.

Pero el SAT presume que operan sin que tengan activos, personal, y sin capacidad material.

Otra actividad que se repite en la que se tiene presunción de facturación falsa, es en otros servicios de apoyo a los negocios que se cree en la que están incurriendo cinco contribuyentes en Hopelchén, Campeche, y en San Luis de la Paz, Guanajuato.

También en la ciudad de Oaxaca y en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo de la misma entidad y otra en la alcaldía Benito Juárez, de la capital del país.

Incluyó también en la lista de presunción a una empresa en Zapopan, Jalisco, que se dedica a dar servicios de consultoría en administración; otra en Ecatepec, Estado de México, que realiza comercio al por menor de artículos para la limpieza.

----Lista global de presuntos factureros

Por otro lado, el SAT publicó la lista global definitiva de factureros con un total de cinco contribuyentes que quedaron señalados en esos términos.

Lo anterior porque luego de que recibieron las notificaciones del órgano recaudador de impuestos, y aportaron pruebas para demostrar lo contrario.

Sin embargo, no lograron desvirtuar los motivos por los cuales se les señaló de estar usando Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para simular operaciones.

Destaca el caso de una empresa en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad que no pudo demostrar que no era facturera.