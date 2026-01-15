Se aprecia el superpeso 13.1% en un año

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo martes se cumple un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuyas amenazas y acciones pusieron contra las cuerdas al dólar y trajeron de vuelta al superpeso, coinciden expertos consultados por El Gran Diario de México.

Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el tipo de cambio acabó este miércoles en 17.79 pesos por dólar en operaciones al mayoreo y fue el mejor cierre de la moneda mexicana desde julio de 2024, tras marcar un máximo intradía de 21.29 unidades el 3 de febrero pasado por el anuncio de aranceles de 25% a México y Canadá, pospuestos al 4 de marzo.

La superdivisa acumula una apreciación de 13.1% o 2.69 pesos en comparación con las 20.48 unidades en que cerró el 20 de enero de 2025, cuando al mediodía el republicano regresó a la Casa Blanca.

Este resultado contrasta con la pérdida que el peso sufrió de 4.7% o 0.91 centavos en el primer año de la gestión del presidente demócrata Joe Biden, de acuerdo con información de la agencia especializada Bloomberg.

La actual apreciación sólo es superada por la registrada en el primer año en el que Donald Trump habitó la Casa Blanca, cuando el peso se fortaleció 13.8%, al pasar de 21.58 a 18.61 unidades.

Previamente, la moneda mexicana ganó 9.9% o 1.39 unidades al cumplir un año el demócrata Barack Obama, y se apreció 6.7% o 65 centavos con el republicano George W. Bush.

El economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe, opina que la depreciación global del dólar fue lo que más influyó en el resultado del último año.

"El peso se apreció, en gran parte, gracias a Trump, que debilitó el dólar", menciona.

Al principio, Donald Trump fue muy agresivo en la retórica comercial hacia México, señal de que el tipo de cambio se encontraría en niveles más elevados que ahora, pero en el último año el mandatario reaccionó mejor de lo esperado y no aplicó una política migratoria ni aranceles tan agresivos, explica.

Desde su punto de vista, el peso también se fortaleció por factores internos, ya que no hubo un deterioro en la confianza de los inversionistas, se respetaron acuerdos del sector privado, hubo acciones para mitigar la carga financiera de Pemex en el mediano plazo y porque continuó el camino hacia la consolidación fiscal.

Sin embargo, calcula que la moneda mexicana cederá terreno este año porque la economía nacional tuvo un crecimiento cercano a cero en 2025 y avanzará alrededor de 1% en 2026, lo que provocará un ajuste natural en la paridad.

Aguilar Abe tampoco espera una consolidación fiscal adicional este año y destaca la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que —considera— habrá concesiones en el sector automotriz y otras manufacturas, así como en el tema migratorio y social, lo que influirá en el tipo de cambio.