Se cae página para tramitar devolución de ahorros de Banco Famsa

En el primer día para el registro de pagos a clientes de Banco Famsa, usuarios denunciaron que la página habilitada por Instituto para la protección al Ahorro Bancario (IPAB) no funciona y que es imposible realizar el trámite para la recuperación de su dinero.

"Decidieron hacernos esto en plena crisis económica por pandemia.Tengo semanas sin empleo; de esa cuenta solvento mis gastos. Resuelvan su sistema, por favor y Digan que NO se acabará el dinero para quien no se registre hoy", es una de las quejas en redes sociales ante la falla de la página del IPAB.

Al intentar ingresar a la dirección https://apps.ipab.org.mx/PCOP/, la página se queda en blanco sin abrir ninguna opción para los clientes de Banco Famsa.

"El Portal de Pagos IPAB ya se encuentra activo, sin embargo, por el elevado número de visitas estamos experimentando momentos de saturación temporal. Te recomendamos tener paciencia y continuar con el registro en el transcurso del día o días posteriores", es la respuesta del IPAB ante la solicitud de que se resuelva la falla en su sistema.

En recorrido realizado por EL UNIVERSAL, en las sucursales de Banco Ahorro Famsa se encontró que solo hay servicios de asesoría y se reciben pagos de créditos, con lo que los clientes del banco son remitidos a realizar el proceso para devolución de sus ahorros a través de internet.

"Yo que no estoy capacitado que nada más estudié la primaria, para meterme ahorita a una página se me va complicar. Voy a asesorarme con uno de mis sobrinos para ver si se puede hacer algo", dijo un jubilado con sus recursos en Banco Famsa, quien acudió a una sucursal en busca de recuperar su pensión.