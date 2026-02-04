Se consumirá más por el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- El Super Bowl LX se perfila como un evento de alto consumo en México. Los aficionados planean gastar entre 500 y mil pesos para ver el partido, principalmente en alimentos y bebidas, de acuerdo con un estudio de Kantar.

De acuerdo con la consultora, la expectativa es alta: 83% de los mexicanos tiene previsto seguir el juego, lo que confirma que el Super Bowl ya no es solo un espectáculo deportivo, sino un evento social con impacto directo en el gasto de los hogares.

La firma detalló que siete de cada diez mexicanos serán anfitriones en su casa, mientras que 21% acudirá a reuniones con amigos. Solo una minoría optará por bares o restaurantes, con lo que esta dinámica impulsa el gasto en supermercados y tiendas de conveniencia durante las horas previas al partido, que se extiende por más de tres horas.

El motivo principal para ver el encuentro es el juego mismo, señalado por 62% de los encuestados, aunque 49% lo asocia con convivencia social.

En la mesa, el menú está definido, donde las botanas saladas lideran con 70% de preferencia, seguidas de la pizza con 56%. Las hamburguesas mantienen presencia y muestran crecimiento, con 46%. Alitas y tacos siguen siendo clásicos del Super Bowl con 44% y 40%, respectivamente.

El guacamole permanece como acompañante recurrente.