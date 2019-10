Se debilita la exportación automotriz en septiembre

En septiembre, la exportación de vehículos registró una disminución de 7%, al enviar 284 mil 243 vehículos al extranjero, de acuerdo con cifras del Inegi.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la exportación automotriz está estancada con un ligero crecimiento de 0.5%, al exportarse 2 millones 583 mil 771 vehículos.

En septiembre, Fiat Chrysler disminuyó sus exportaciones un 21%; Ford 15%; General Motors 3%; KIA 24%; Mazda 75%; y Nissan un 34%.

Mazda estuvo realizando cambios en su línea de producción en la planta de Salamanca, para comenzar a fabricar desde la semana pasada la nueva camioneta CX-30.

Por el contrario, Audi incrementó 16% su volumen de exportación; Honda un 293%, pues el año pasado su planta en Celaya estaba inundada; Toyota un 7.6%; y Volkswagen un 38%.

Mientras que BMW exportó 2 mil 876 vehículos en septiembre, cifra que no es comparable, pues el año pasado no estaba en operación la planta de San Luis Potosí.

En cuanto a producción, en septiembre se fabricaron 318 mil 906 vehículos, un 0.4% menos que en septiembre de 2018.

Los fabricantes que disminuyeron su volumen de producción fueron Fiat Chrysler con 20% menos; Ford con 21%; KIA con 14%; Mazda con 62%; Nissan con 9%; y Toyota un 4%.

En septiembre, por primera vez, el Inegi reportó los datos de producción de la marca china JAC, la cual se fabrica en Hidalgo en la planta de Giant Motors.

Giant Motors fabricó 338 vehículos JAC en septiembre y 3 mil 593 unidades de enero a septiembre, lo que representa un crecimiento de 81% en producción.

JAC solo se fabrica para el mercado mexicano por lo que no contribuye al volumen de exportación.

La industria automotriz de vehículos ligeros se conforma por 21 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), más Mitsubishi Motors y Giant Motors Latinoamérica.

AMIA confía en que los últimos tres meses del año serán mejores en cuanto a producción y exportación, por lo que aún se estima un ligero crecimiento respecto al año anterior.