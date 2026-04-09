Se desploman los precios del petróleo

NUEVA YORK.- Los precios del petróleo se desplomaron el miércoles por debajo de los 95 dólares por barril, y los mercados bursátiles se dispararon en todo el mundo después de que el presidente Donald Trump dio marcha atrás a su amenaza de destruir a Irán.

El S&P 500 subió 2,5% después de que Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán cuando faltaban menos de 90 minutos para la fecha límite que había impuesto para la reapertura del estrecho de Ormuz que permitiera la salida de los buques petroleros del Golfo Pérsico.

El promedio industrial Dow Jones avanzó 1.325 puntos, o un 2,8%, y el compuesto Nasdaq sumó un 2,8% como parte de una jornada en donde los mercados bursátiles europeos y asiáticos registraron ganancias incluso mayores.

Los precios de las acciones seguían por debajo del nivel que alcanzaron antes de la guerra. Y los precios del petróleo permanecen elevados debido a la amenaza de una reanudación en los combates. El alto el fuego pende de un hilo al grado que Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el miércoles en respuesta a los ataques de Israel en Líbano.

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La hizo incertidumbre que parte de la euforia que impulsó a los mercados financieros se desvaneció durante la jornada, mientras los mercados financieros han mostrado una propensidad a registrar ajustes bruscos y repentinos desde el inicio de la guerra.

"Hay motivos para ser optimistas, pero todavía es demasiado pronto para saberlo, porque, como saben, al fin y al cabo, es Trump", dijo Takashi Hiroki, estratega jefe en MONEX.

Trump ha fijado varias fechas límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz a lo largo de la guerra, amenazando con grandes repercusiones si Irán no lo hace.

Es una situación similar a las amenazas de aranceles contra varios países que lanzó Trump hace un año. Luego de postergar su implementación en par de ocasiones, su gobierno finalmente negoció impuestos a la importación más bajos con muchas naciones, aunque seguían siendo más altos que antes asumir la presidencia por segunda ocasión. Eso llevó a algunos inversionistas a alegar que Trump "siempre se acobarda" (TACO, por las iniciales en inglés de "Trump Always Chickens Out") si los mercados financieros muestran suficiente dolor.