Se dispara precio de carne de res

La extorsión, inseguridad y gusano barrenador, los factores

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara precio de carne de res

Ciudad de México.- Las extorsiones y la inseguridad son de los factores que mantienen los precios de la carne de res al alza en México, junto con el gusano barrenador, la falta de ganado para sacrificio en Estados Unidos, entre otras presiones nacionales y extranjeras, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Aproximadamente se incrementaron en 10% los robos carreteros, afectando tanto a materias primas como a cárnicos y embutidos, dijo la directora general del organismo, Macarena Hernández.

Esta situación no solo genera pérdidas directas de mercancía, sino que provoca un encarecimiento en las primas de seguros, elevando más los gastos operativos de la industria cárnica.

Durante la Convención Anual de la Industria Cárnica organizada por Comecarne, Hernández y el gerente de estudios económicos y de comercio de dicha organización, Ernesto Salazar, dijeron que el Consejo Nacional Agropecuario estima que entre el 10% y el 20% de los costos de producción tiene que ver con la extorsión.

Agregaron que los diversos factores sanitarios, de seguridad y comerciales, llevaron a que en enero de 2026 el precio de la res subiera un 16.5% anual. Este incremento supera por mucho al del cerdo de 3.6% y al del pollo, que incluso registró una ligera baja con –1.4%.

Detallaron que la presencia del gusano barrenador limita el comercio y la disponibilidad de ganado. Por otra parte, dijeron que el fin del esquema de importación del Pacic (Paquete contra la Carestía y la Inflación) y la implementación de nuevos cupos arancelarios (70 mil toneladas para res) generan un bache en el suministro.

