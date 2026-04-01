Se encarecen en EU los combustibles

Nueva York.- Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de 4 dólares por galón por primera vez desde 2022 el martes, mientras la guerra con Irán hacía que los precios del combustible siguieran disparándose en todo el mundo.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina corriente es ahora de 4,02 dólares, más de 1 dólar por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. La última vez que el conjunto de conductores en Estados Unidos pagó tanto en las gasolinas fue hace casi cuatro años, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo. Los precios varían de un estado a otro debido a factores que van desde el suministro cercano hasta diferentes tasas impositivas.

Los automovilistas de todo el mundo también están lidiando con precios más altos de la gasolina debido a la guerra. En París, por ejemplo, la gasolina está a 2,34 euros por litro, lo que equivale a unos 10,27 dólares por galón.

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Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida.