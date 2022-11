¿Se pagan impuestos por Aguinaldo?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El aguinaldo es una gratificación anual que reciben los trabajadores en México y está establecida en la ley.

El gobierno federal adelantó una parte del aguinaldo para que los servidores públicos aprovecharan la temporada de los precios más bajos del año con El Buen Fin en su edición 2022, que se realizó del 18 al 21 de noviembre pasados.

Algunas empresas privadas también hicieron lo mismo con sus empleados y les dieron un anticipo del aguinaldo.

Pero todavía faltan muchos a los que se les entregará el aguinaldo completito, y no saben si pagarán impuestos por este concepto.

La Ley Federal de Trabajo indica que todos los trabajadores tienen derecho a recibir aguinaldo, es decir esta prestación que las empresas y gobiernos deben entregar cada año a sus empleados y trabajadores antes del 20 de diciembre.

Como mínimo corresponde a 15 días de salario o su equivalente a aquellos que no tienen un año laborando.

En el caso de los asalariados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica en el artículo 174 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los casos de retención del gravamen sobre aguinaldo.

Para saber si te quitan parte del aguinaldo por el impuesto que se debe entregar al SAT, el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz explica lo siguiente:

Sólo los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos, están exentos del pago del impuesto por su aguinaldo, ya que están subsidiados.

Los que rebasan ese límite, si pagan el ISR, por lo que el patrón debe hacer la retención del gravamen para enterarlo al SAT.

Por ello recomendó a los trabajadores que ya lo recibieron o que están próximos a tenerlo, antes del 20 de diciembre, que chequen su recibo de nómina para ver si les tocó pagar el impuesto.

"Cuando hay una retención del ISR, se debe poner la cantidad en la factura de nómina o si fue un subsidio al salario o beneficio fiscal, se debe poner el monto", señaló.

Pero el pago de impuestos por aguinaldo está topado hasta tres salarios mínimos, es decir no pagan los de menores ingresos, explicó.