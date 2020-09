Se suma México a EU y Canadá para prevenir accidentes en vías férreas

México se sumará de manera activa a la Semana de Seguridad Ferroviaria, convocada por Operation Lifesaver, organización civil con presencia en Estados Unidos y Canadá, que tiene como principal objetivo poner en la agenda pública la relevancia de la seguridad en vías del tren y sus inmediaciones.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) indicó que en América del Norte más de 2 mil 100 personas pierden la vida anualmente por accidentes relacionados con las vías del tren. "En México se estima que son cientos de personas que cada año se ven envueltos o afectados en este tipo de incidentes".

Se prevé, de acuerdo con la AMF, que este año se lance una campaña permanente de mensajes centrales orientados a la prevención de accidentes, al mismo tiempo que autoridades gubernamentales y sociales trabajarán en incrementar los niveles de seguridad vinculados a la operación de los trenes.

Detalló que en México hay más de 23 mil 389 kilómetros de vías férreas operadas que pasan prácticamente por todos los estados de la República mexicana y en donde a diario convergen automovilistas, operadores de autotransporte, ciclistas, motociclistas y peatones.

En nuestro país, agregó, como en otras partes del mundo, existen numerosos cruces a nivel, donde convergen el tren y una vialidad, a veces sin la señalización suficiente.

Se han llevado a cabo esfuerzos importantes de compañías ferroviarias y algunas autoridades para señalizar los cruceros en los que observa un mayor riesgo de accidentabilidad, "sin embargo, un factor esencial para una verdadera seguridad vial es el cambio de mentalidad hacia una cultura de la corresponsabilidad en la que la prevención y la disciplina de conductores, ciclistas y peatones en el entorno de las vías y el recorrido del ferrocarril es determinante", subrayó el organismo empresarial.

Actualmente tanto empresas como actores gubernamentales y sociales entre los que destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Secretarías de Movilidad de la Ciudad de México y Estado de México, Alcaldías, Municipios y organismos como la Asociación Nacional de Transporte Privado, SITEUR, Metrorrey, Ferrocarril Suburbano y la Cruz Roja, entre otros, trabajan para incrementar los niveles de seguridad vinculados a la operación de los trenes.

Indicó que es tiempo de reforzar también los esfuerzos de comunicación para fortalecer la prevención y la cultura de la corresponsabilidad en materia de seguridad ferroviaria.

El lanzamiento de la campaña permanente orientada a la prevención de accidentes se centra en aspectos como:

Para los automovilistas

· El tren está más cerca de lo que se cree y se mueve más rápido de lo que se piensa.

· Respete la barrera de los cruceros, cuando la vea bajar es la indicación de que no le

dará tiempo de pasar.

· Si su vehículo se detiene sobre las vías del tren, baje del auto y aléjese del punto. El tren no se puede detener rápidamente. Peatones y ciclistas.

· Evite cruzar entre los carros del tren en los patios ferroviarios, porque en cualquier momento se pueden mover.

· Al atravesar un crucero en bicicleta hágalo con precaución, porque las ruedas se pueden quedar atoradas en los rieles. Cuando llueve es mejor que cruce la vía

caminando.

· Al acercarse a una vía, quítese los audífonos.

Para todos

· El tren en México es en su una mayoría de carga por lo que no debe intentar subirte a los equipos o viajar en las conexiones entre los carros ferroviarios

· Los trenes no pueden detenerse rápidamente. La carga, la inercia del movimiento y la potencia de la locomotora impiden que frenen como lo hace un automóvil.

El tren puede requerir hasta 1600 metros para detenerse completamente lo que equivale a 15 canchas de fútbol.

· Los trenes tienen vía libre y pueden sorprenderte y pasar por un punto determinado a

cualquier hora.

· Los trenes son más anchos que el ancho de la vía, por eso se debe guardar distancia

suficiente.

El objetivo de esta campaña de comunicación es generar conciencia sobre la prevención en torno

a las vías del ferrocarril.