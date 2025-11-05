logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Fotogalería

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Sector financiero mexicano responde a adquisición de activos y pasivos en CIBanco

El cumplimiento de regulaciones financieras y la respuesta del sector ante la adquisición de activos y pasivos en CIBanco.

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 08:11 p.m.
A
Sector financiero mexicano responde a adquisición de activos y pasivos en CIBanco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez afirmó que la adquisición por parte de otros jugadores de pasivos y activos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, fue una solución de mercado que permitió la operación de los servicios financieros en el país.

"La respuesta del sector también fue fundamental para facilitar la adquisición de algunas líneas de negocio, y de activos y pasivos de las instituciones señaladas, lo que permitió mantener la operación ininterrumpida de los servicios financieros y evitó impactos significativos para algunas contrapartes, en particular, para los servicios fiduciarios. La implementación de una salida de mercado fue clave para mitigar el impacto en el mexicano", afirmó la funcionaria.

Al participar la semana pasada en la comida del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), la gobernadora del banco central enfatizó que la lección más importante que deja este evento al sector financiero mexicano es que el cumplimiento íntegro y consistente de los requerimientos legales y regulatorios constituye una condición indispensable para aminorar, y en su caso, enfrentar con fortaleza cualquier episodio de inestabilidad, ya sea de índole financiero, operativo, cibernético, o reputacional.

"En cuanto a las regulaciones relativas a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en México impulsamos permanentemente su cabal cumplimiento y promoción, tanto en lo referente a la supervisión por parte de las autoridades, como a la forma en que las instituciones establecen sus controles", recalcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria del banco central mexicano destacó que, ante el episodio derivado del señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las tres instituciones mexicanas, las autoridades financieras reaccionaron oportunamente, manteniendo en todo momento una comunicación constante con todos los actores.

"La respuesta oportuna y la estrecha colaboración facilitaron la continuidad operativa de las instituciones afectadas y se minimizó la reacción adversa de las contrapartes y los mercados, evitando efectos de contagio hacia otras instituciones y limitando el impacto en la formación de precios de los mercados nacionales", resaltó.

Ante los señalamientos del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco solicitó su liquidación y ha dejado de operar como banco en México, mientras que Intercam vendió gran parte de sus activos a Kapital Bank, pero mantiene su licencia bancaria, mientras que Vector transfirió sus activos y clientes a Finamex Casa de Bolsa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sector financiero mexicano responde a adquisición de activos y pasivos en CIBanco
Sector financiero mexicano responde a adquisición de activos y pasivos en CIBanco

Sector financiero mexicano responde a adquisición de activos y pasivos en CIBanco

SLP

El Universal

El cumplimiento de regulaciones financieras y la respuesta del sector ante la adquisición de activos y pasivos en CIBanco.

Peso se aprecia frente al dólar en los mercados financieros
Peso se aprecia frente al dólar en los mercados financieros

Peso se aprecia frente al dólar en los mercados financieros

SLP

El Universal

En los mercados financieros, el peso mexicano se fortalece ante el dólar, generando impacto en la economía nacional y global.

Retrocede la inversión en México durante agosto
Retrocede la inversión en México durante agosto

Retrocede la inversión en México durante agosto

SLP

El Universal

Avanza el consumo privado

Peso mexicano se aprecia levemente tras corrección del dólar
Peso mexicano se aprecia levemente tras corrección del dólar

Peso mexicano se aprecia levemente tras corrección del dólar

SLP

El Universal

El tipo de cambio abre en 18.65 por dólar con avance de 0.14%