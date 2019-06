Sector minero se amparará contra iniciativa de nuevo impuesto

La Asociación de Mineros de Sonora recurrirá al amparo contra la iniciativa de Ley del diputado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Carlos Navarrete Aguirre, en el sentido de cobrar un impuesto sobre la extracción de materiales pétreos. El presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Mineros de Sonora, Eduardo Portugal Prada, calificó la medida como anticonstitucional. Por su parte, Navarrete Aguirre, presidente de la Comisión de Minería en el Congreso del Estado, puntualizó que este impuesto debe servir para que este sector contribuya al resarcimiento de daños a la salud y medio ambiente.

"En Sonora hay 55 minas, la mayoría se lleva las ganancias al extranjero y el reparto de la riqueza de nuestra tierra no es equitativo", por tanto, si no quieren pagar impuestos que las entreguen, sentenció el actual Presidente De la Mesa Directiva del Congreso, al adelantar que está preparando otra iniciativa para que se aplique otro gravamen a esta industria.

Lamentó que existan tantas personas con problemas renales, de cáncer, así como otros de salud, y que las mineras no respondan por el daño que provocan, prueba de ello –refirió- el derrame que provocó Grupo México en el Río Sonora y que a la fecha, no ha remediado ni resarcido daños a los afectados.

Una clínica de salud abandonada y miles de personas enfermas, precisó. "Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que primero los pobres, Grupo México gana 5 mil millones de dólares diarios y no quiere pagar impuestos; se lleva parte de la riqueza de nuestra región, tenemos un estado secuestrado por la minería y debemos obligar a la industria minera que contribuyan al desarrollo y bienestar de los sonorenses".

Se acabaron los privilegios, la riqueza debe ser repartida, expresó a EL UNIVERSAL el congresista Navarrete Aguirre, ante la advertencia del sector de ampararse contra esta iniciativa que busca gravar la extracción de materiales pétreos a razón de 12 pesos por metro cúbico.

"La iniciativa va a salir adelante, ya estamos listos para afrontar los amparos, tal y como los libró el estado de Zacatecas, donde se actuó en controversia". Además si dice el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Mineros de Sonora que no procede esta iniciativa y que es anticonstitucional no debería preocuparse tanto, externó.

El día 10 de junio, el diputado Carlos Navarrete Aguirre, presentó una iniciativa de ley que establece un impuesto sobre la extracción de materiales pétreos y derivados con el cual a partir del 2020, se prevé captar 6 mil 570 millones de pesos anuales. Para efectos de la presente ley se consideran materiales pétreos o productos derivados de su descomposición los mármoles, canteras, arenas, granito, gravas, pizarras, arcillas que no requieran trabajos subterráneos, calizas, puzolanas, turbas, arenas silicias, ónix, travertinos, tezontle, tepetate, piedras dimensionadas o de cualquier otra cuyo dominio no se encuentre reservado expresamente a la Federación. El diputado presidente de la Comisión de Minería en el Congreso del Estado explicó que en Sonora se mueven un millón 500 mil toneladas de estos materiales al día -que a razón del gravamen serian 18 millones de pesos diarios en captación tributaria-, de los cuales Grupo México, moviliza un millón 200 mil toneladas.

En este contexto el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, prevé que la recaudación total de este impuesto se destinará un 80% a los municipios donde tuvo lugar la extracción y obtención de materiales pétreos. El 20% restante a la Secretaría de Economía del Estado de Sonora para que se ejerza en los municipios que comprendan regiones y distritos donde se realice la extracción de materiales pétreos, dando prioridad a aquellos municipios que sin tener esta actividad en su territorio, presenten cualquier tipo de afectación directa o indirectamente.

Los recursos de este impuesto deberán ser empleados en inversión física y equipamiento con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo la instalación de equipamiento de medición y monitoreo de la calidad y contaminación del aire, agua y suelo. También, en la construcción, remodelación y equipamiento de centros de salud y escolares, así como de espacios públicos urbanos; obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales; instalación y mantenimiento de alumbrado público; obras de infraestructura para la protección Ambiental; obras para el suministro de agua potable y obras que preserven áreas naturales.

El congresista creador de la iniciativa, comentó que este gravamen que se aplica en los estados de Zacatecas, Coahuila y Michoacán con una tasa de 23 pesos por metro cúbico ya se había cobrado en Sonora en el ejercicio fiscal 2013, pero se reformó la Ley de Hacienda Estatal para eliminarlo para el año 2014.

Navarrete Aguirre confió en que esta iniciativa será votada a favor por el pleno y entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a partir del 1 de enero del año 2020, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.