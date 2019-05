Seguirán inversiones de The Home Depot y ANTAD

La cadena de tiendas de mejoras para el hogar The Home Depot y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informaron que continuarán las inversiones en el país para la expansión de puntos de ventas minoristas.

Durante la apertura de su tienda 124 a nivel nacional, The Home Depot dijo que invirtió 198 millones de pesos en Nezahualcóyotl, Estado de México, lo cual representará la creación de 100 empleos directos y 300 indirectos, que en conjunto darán un impulso a la actividad de la construcción en la región con el complejo.

"Reiteramos nuestro compromiso con México al seguir invirtiendo y generando empleo en el país; estamos enfocados en brindar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes", dijo José Rodríguez Garza, presidente y director general de The Home Depot México.

La cadena de tiendas de mejoras para el hogar cuenta con 16 mil colaboradores en los 32 estados del país, así como una red de proveeduría y desde el año 2001 a la fecha ha invertido más de 32 mil millones de pesos en el país.

"Durante el 2019 la empresa de mandil naranja implementa un plan de inversión de mil 950 millones de pesos en el país, enfocados al mantenimiento y modernización de sus tiendas y centros de distribución, así como la construcción de nuevos complejos para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia", manifestó.

Por otro parte, Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD, reafirmó que las inversiones por más de 3 mil millones de dólares en México por parte del sector minorista se mantienen y es necesario seguir con el impulso al mercado interno para generar empleos y beneficiar a las familias mexicanas.

"Estamos hablando de 3 mil 250 millones de dólares para este año, es una cifra 50 millones de dólares más que el año pasado y nuestra obligación es comentar que se deben de seguir generando las inversiones para que sea atractivo el que sigamos atrayendo y conservando las inversiones", explicó el directivo.

Para Yáñez, "temas de inseguridad jurídica y seguridad en tiendas, no abonan (al crecimiento), nuestra obligación hay que seguir trabajando en seguridad, desregulando y hay que buscar que el dinero se formalice en la economía, nosotros seguiremos insistiendo en eso para que haya inversiones y crecimiento en México".

ANTAD es un organismo que aglomera a cadenas de tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas (con marcas como Oxxo). De acuerdo con su sitio oficial, el organismo agrupa 31 cadenas con más de 5 mil tiendas de autoservicio, 2 mil 300 departamentales y 47 mil especializadas.