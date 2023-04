Semana Santa 2023: ¿Quiénes descansan el Jueves y Viernes Santo?

A-AA+

Con la llegada del mes de abril comienza el primer periodo de descanso del 2023. Los alumnos de educación básica contarán con poco más de 2 semanas de vacaciones antes de finalizar el ciclo escolar 2022-2023. Pero ¿qué pasa con los trabajadores?

Las vacaciones de Semana Santa se consideran un periodo para conmemorar la historia de Jesús de Nazaret. Conforme al calendario litúrgico, en estos días se realizan festejos alusivos, como el Viacrucis.

Por lo anterior, instituciones educativas suspendieron clases para respetar la creencia religiosa. Sin embargo, no sucedió lo mismo en todas las empresas y centros laborales.

Contrario a lo que se cree, las vacaciones de Semana Santa no son un periodo de descanso obligatorio, tal como lo estipula la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 74, los patrones pueden otorgar el jueves y viernes santo como descanso no oficial para los trabajadores, aunque dependerá de la propia empresa. Mientras que el resto de la semana deben continuar con actividades.

¿Pagarán doble si se trabaja en Semana Santa?

¡Malas noticias! Al no ser un periodo de descanso oficial, tampoco es posible solicitar el pago doble o triple por laborar en jueves y viernes o algún otro día de la Semana Santa.

Los únicos días que entran en esta categoría son el 1 de enero, 6 de febrero, 20 de marzo, 1 de mayo y 16 de septiembre, esto de acuerdo con el artículo 75 de la LFT.

¿Cuáles días de descanso obligatorio restan este 2023?

Según establece la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio que habrá en el resto del año son:

-1 de mayo - Día del Trabajo

-16 de septiembre - Día de la Independencia

-El tercer lunes de noviembre - Conmemoración de la Revolución

-25 de diciembre - Navidad