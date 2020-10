"Será muy difícil que la economía caiga 10%", asegura Hacienda

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, afirmó que entre julio y septiembre la economía tuvo un mejor desempeño, por lo que será muy difícil que cerremos el año con un retroceso del 10%.

"El tercer trimestre va a venir con un mejor resultado económico y esto lo vamos a ver en la publicación del IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica)", aseguró durante la reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda.

Yorio destacó que, tras una caída drástica en el segundo trimestre, con la reapertura de la economía casi en su totalidad, se espera una mejoría.

Además, comentó que las transacciones punto de venta, con operaciones con tarjetas de crédito y débito en algunos casos, cayeron a cero durante el confinamiento.

Actualmente, destacó, se observa una recuperación de entre el 60% y 80% de los niveles pre pandemia. Al mismo tiempo, en los cobros de peaje de transporte ya está cerca de un 80%.

"Eso quiere decir que la movilidad en el país ya casi se ha recuperado y nos da información también, tanto cuantitativa como cualitativa, de que si bien alcanzamos una caída bastante drástica en el segundo trimestre de este año, la economía se abrió casi en su totalidad a finales del tercero", expuso.

Aunque reconoció que aún falta restablecer la confianza del consumidor, ya que todavía algunas personas no se animan a acudir a ciertos lugares como al cine.

También dijo que la estimación de los ingresos en la iniciativa es conservadora, pero se compensará con la cobertura petrolera.

"En ese caso, estamos blindados", afirmó.

En respuesta a la pregunta del diputado panista, José Isabel Trejo, el subsecretario admitió que se espera que el gobierne federal reciba remanentes del Banco de México (Banxico) considerando el nivel en que cerrará el tipo de cambio, pero dichos recursos no se contemplan en la iniciativa de ingresos.

Reiteró que este año no es oportuno mover la estructura de los impuestos por la pandemia y así evitar afectar la economía familiar.

De los proyectos en marcha, consideró que suspenderlos o posponerlos afectaría la recuperación esperada para el próximo año.