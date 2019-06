Seremos cuidadosos con criptomoneda de Facebook: Banxico

El director de sistemas de pago del Banco de México, Miguel Ángel Díaz, dijo que ante el anuncio de la criptomoneda Libra de Facebook, la autoridad mexicana será cuidadosa de las implicaciones que pueda tener el sistema financiero tradicional.

"Tenemos que analizar con mucho más profundidad todo lo que se anunció el día de ayer. A final del día son nuevas tecnologías y tenemos que estar muy cuidadosos de las implicaciones que pudiera tener esto sobre el sistema financiero tradicional y cuidar sobre todo que no haya un potencial contagio de algún riesgo", dijo el directivo.

Entrevistado después de participar en el aniversario de los dos mil valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores, el directivo comentó que se analizará la información dada a conocer este martes por la red social y las características de su criptomoneda.

Sobre el tema, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Adalberto Palma, dijo que la regulación y las autoridades mexicanas deben estar a la altura de las nuevas tecnologías financieras y que hasta el momento el país ha mostrado avances en el desarrollo de modelos disruptivos del sistema financiero tradicional.

"Todo este tipo de cosas que estamos viendo públicamente, no les puedo dar los nombres por obvias razones pero de que hay un movimiento importante y que México está a la cabeza a nivel latinoamericano y a nivel mundial ahí está", comentó Palma.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dijo que si bien en lo que va de la presente administración no se ha tenido la llegada de nuevos jugadores al sistema financiero, hay acercamiento de varias empresas y se esperan buenas noticias que se harán públicas en los próximos meses.

"Espérense, no coman ansias, estamos trabajando en eso. Son buenas noticias y hemos visto interés y hemos visto cosas con gente muy innovadora y será una parte importante del sistema financiero", dijo.

En ese sentido, resaltó que la nueva tecnología financiera en temas como inteligencia artificial ya es una realidad en el mercado mexicano con lo que el reto es tener una regulación que beneficie al sistema financiero del país.

"El reto para nosotros es que estemos a la altura de lo que requiere la regulación para que las cosas fructifiquen de manera positiva en el mercado", dijo.

Avanzan pruebas de Cobro Digital

El funcionario del Banco de México informó también que la plataforma Cobro Digital (CoDi)entrará a una segunda fase de pruebas piloto que se realizarán en las ciudades La Paz, Baja California Sur; Tulancingo, Hidalgo y Progreso, Yucatán, con el objetivo de expandirse a todo el país.

El funcionario comentó que se mantiene la fecha de inicio de esta plataforma de pagos a través de códigos QR entre la banca comercial y el banco central para el próximo 30 de septiembre.