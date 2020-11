SHCP no teme un segundo confinamiento de economía mexicana

Al confirmar que en un par de semanas se presentará el segundo paquete de proyectos de infraestructura, ahora con una vertiente de energía, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, advirtió que si bien México no teme volver a un confinamiento como en Europa, hay que redoblar esfuerzos.

"No tengo miedo, pero si tengo la obligación ser precavido, soy adverso al riesgo, ahora además de estar monitoreando la tasa de interés y en nivel de empleos, el nivel de contagiados por cada entidad", manifestó.

Destacó que actualmente, hay más gente trabajando en la calle, pero no se han disparado los contagios.

Sin embargo, estableció que si bien hay avances en el tema de la vacuna, se debe tener contenida la pandemia para garantizar el crecimiento de la economía.

"Se ha mantenido contenido, pero creo que debemos redoblar el esfuerzo, no es un esfuerzo a través de esa línea sino para la posible aplicación de la vacuna", señaló.

En pocas semanas, agregó, pasaremos de vivir en condiciones de Covid, a la aplicación de la vacuna que eventualmente nos llevará a una tercera fase y acercarnos a lo que era la normalidad antes", matizó.

"Hoy el ingrediente para garantizar el crecimiento económico, es tener contenida la pandemia", afirmó al participar en la conferencia Ciudades Latinoamericanas: 2020 Ciudad de México, organizada por el Consejo de las Américas.

Hizo ver que si la pandemia no se mantiene contenida, un repunte importante lleva necesariamente al cierre de actividades económicas, como lo que estamos viendo en España, Francia en Europa que parecía que habían logrado controlarla.

No obstante, reconoció que debido a que el 57% de la población en nuestro país está en la economía informal, no debemos confiarnos.

Tenemos que seguir tomando las medidas de sana distancia y usar el cubrebocas, es decir, apoyarnos en el sentido social.

El funcionario dijo que sin que suene cínico ni temerario: a México le ha tocado aprender de la experiencia y los errores en otros países en el manejo y control de Covid-19.

Durante el evento, la CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal, le preguntó si temía por un segundo confinamiento en México, a lo que Herrera respondió: "Tenemos ese raro privilegio de observar con un rezago lo que sucede en otros países y aprender de ellos", matizó.

Por eso, destacó que en el monitoreo permanente y en las reuniones de salud con el presidente la SHCP también participa junto con otras instancias como el IMSS, ISSSTE, Turismo, y la secretaría de Educación Pública.

Más adelante, Arturo Herrera confirmó que en un par de semanas, se podría hacer la presentación del segundo paquete de proyectos de infraestructura, cuyos detalles se reservó porque precisamente después de su participación en este foro, tendría una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.