Sheinbaum Anuncia Plan de Inversiones para México hasta 2030

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el martes un ambicioso plan de inversiones público y privado que se desarrollará entre este año y el 2030 para impulsar el aparato productivo de México que se ha visto golpeado en el último año por la incertidumbre que desató la política de aranceles de Estados Unidos.

El lanzamiento del plan se da en un contexto de debilitamiento de l a economía mexicana, que apenas creció 0.7% en 2025, y una merma de una de sus principales fuentes de ingresos como lo son las remesas que cayeron el año pasado 4.6%, el segundo mayor descenso desde 2009.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentó en la conferencia presidencial matutina los lineamientos de un plan de inversión mixto en infraestructura estimado en 5.6 billones de pesos (unos 329,411 millones de dólares), que se ejecutará en lo que resta del sexenio de Sheinbaum, que se inició el año pasado.

Amador dijo que los recursos se invertirán en más de 1.500 proyectos de ocho áreas estratégicas. Más de la mitad de las inversiones se destinarán a proyectos energéticos, y el resto se distribuirá entre los rubros de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, precisó el secretario.

El nuevo plan servirá de complemento al que se lanzó el año pasado, conocido como "Plan México", para incrementar la producción nacional y regional y reducir la dependencia de México de las importaciones, en particular las que provienen de Asia. Para el "Plan México" el gobierno cuantificó inversiones potenciales por 277 mil millones de dólares hasta el 2030.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de Latinoamérica, después de Brasil, avanzó el año pasado 0.7%, en comparación con 2024 cuando la economía tuvo un crecimiento de 1.3%.

El director para América Latina de la calificadora Moody´s, Alfredo Coutiño, atribuyó el desempeño de la economía mexicana a un "entorno de incertidumbre", generado en parte por las reformas constitucionales impulsadas por Sheinbaum y las políticas de aranceles del presidente Donald Trump.

Durante 2025 se concretó una reestructuración total del Poder Judicial y una elección de cientos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que quedó integrada por personas cercanas al oficialismo alimentando las preocupaciones sobre la pérdida de independencia de la judicatura.

Coutiño dijo en un reciente reporte que los cambios legales provocaron una "reticencia en la inversión privada", que se reflejó en la contracción de la inversión fija que acumuló un descenso de más de 7 % en los primeros diez meses, frente al aumento del 3.5 % registrado en 2024.

Trump aprobó el año pasado un arancel de 25% a los bienes no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) y a los camiones medianos y pesados. Asimismo, se impuso un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

El golpe a las remesas

El Banco de México informó el martes que las remesas cerraron 2025 en 61,791 millones de dólares, muy por debajo del monto que se alcanzó en el año previo que fue de 64,746 millones de dólares.

Las remesas, provenientes especialmente de Estados Unidos, han representado por décadas unas de las principales fuentes de ingreso de México. En la actualidad constituyen 3.4% del PIB del país.

La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, afirmó que la caída en las remesas se debió al deterioro del mercado laboral en el Estados Unidos y las severas políticas migratorias que impuso Trump que alentaron el miedo de los inmigrantes de salir a trabajar ante la posibilidad de que pudiesen ser detenidos y deportados.

En sus esfuerzos por levantar más recursos, el gobierno de Trump puso en vigencia el mes pasado un impuesto de 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales o con cheques de caja, que los especialistas prevén que impactará también las entradas de México por los envíos de dinero de los inmigrantes.

En 2009 las remeses sufrieron un desplome histórico de 15.5% a raíz de la desaceleración de la economía estadounidense y las dificultades que enfrentaron los mexicanos para emigrar y encontrar empleo en el vecino país.