Sigue estos consejos para aprovechar El Buen Fin 2022 al máximo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Se acerca El Buen Fin. Quizá sea un fin de semana que estás esperando con ansias para comprar ese celular que tanto deseas; la pantalla para poder ver el mundial o quizá renovar todo el guardarropa, pero calmemos nuestras emociones y antes reflexionemos: ¿Eso que quieres comprar realmente urge? ¿Será necesario endeudarnos o gastar parte de nuestros ahorros para realizar esa compra?

Lo ideal antes del Buen Fin es hacer una lista de lo que realmente necesitamos y apegarnos a ella.

Una vez que decidimos lo que vamos a comprar, el siguiente paso es decidir cómo lo vamos a pagar.

¿Qué tal están tus ahorros?

El tener destinada una cantidad específica evitará la tentación de gastar de más y pedir dinero prestado. Si optas por esta opción procura utilizar tu tarjeta de débito y evita cargar con efectivo.

Si vas a pagar con crédito es fundamental hacer cuentas para poder obtener nuestra capacidad de endeudamiento. Para ello, necesitarás hacer tu presupuesto; recuerda que esta herramienta es la base para poder controlar tus finanzas.

Si compras con esta opción procura adquirir bienes duraderos, es decir, que seguirás utilizando una vez que los termines de pagar.

Una vez que sabemos que necesitamos ese producto y conocemos el total de deuda que podemos asumir, el siguiente paso es investigar el precio de dicho producto antes de que empiece el Buen Fin.

Esta acción tiene una doble ventaja: podrás saber si tu capacidad de endeudamiento alcanzará a cubrir los pagos mensuales de la deuda y, por otro lado, saber si las tiendas realmente están bajando el precio de ese producto durante el buen fin.

Cuando realices tus compras, lo ideal es adquirir sólo el o los artículos que necesites para evitar algunas otras compras compulsivas o no reflexionadas.

Citibanamex recomienda descargar algunas aplicaciones de compras en línea, para que también compares los precios de manera rápida en ese mercado.

Entre más opciones tengamos, mejor será la decisión final de compra.

No olvides que algunas tiendas ofrecen diversas promociones que, si combinas, el precio podría mejorar significativamente o tener beneficios adicionales.

Si ya encontraste el mejor precio en una tienda física u online, verifica durante el pago, que efectivamente te están haciendo el descuento señalado; el ticket de compra deberá de señalar el descuento.

Considera que algunos descuentos aplican exclusivamente a algún tipo de tarjeta de crédito, débito u otra forma de pago.

Este año Citibanamex ofrecerá a sus clientes una bonificación de 200 pesos por cada 2 mil pesos en compras a meses sin intereses. La bonificación aplica al acumular 6 mil pesos en compras en los negocios participantes.

Si decides realizar tu compra bajo la modalidad de meses sin intereses asegúrate que realmente lo sean, algunas tiendas ofrecen precios diferenciados dependiendo la forma de pago.

Si te hacen un "descuento" al pagar de contado y el precio se incrementa bajo la modalidad de meses sin intereses puede que no haya un beneficio real.

Recuerda que los meses sin intereses serán efectivos siempre y cuando pagues la cantidad del monto mensual determinada.

Podrás consultar este monto en tu aplicación bancaria o en tu estado de cuenta en la sección de pago de promociones.

Si pagas menos de dicho monto, tu compra sí generará intereses.

Si tienes algún problema con tus compras o con los pagos de estas, acércate a la Profeco y a la Condusef, te brindarán asesoría y protección ante cualquier eventualidad.

Este año la 12ª edición de El Buen Fin se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre.