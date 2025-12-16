Sin aguinaldo, 13.7 millones en México

Ciudad de México.- Esta Navidad se van a quedar sin aguinaldo casi 14 millones de mexicanos, aunque sea un derecho establecido desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al sondear más de 150 mil viviendas distribuidas a lo largo y ancho del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 38.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados entre julio y septiembre pasado.

De esta cantidad, 13.7 millones carecían de aguinaldo, de vacaciones con goce de sueldo o de reparto de utilidades.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que los trabajadores sin prestaciones operan en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación.

"Ante la precarización laboral, los trabajadores están dispuestos a sacrificar prestaciones sociales con tal de tener un mejor salario", indicó el especialista.

La mayor cantidad de subordinados que no recibirán aguinaldo laboran en el Estado de México, con 2.2 millones.

Le siguen Puebla y Veracruz, al registrar un millón en cada caso, señalan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del instituto que preside Graciela Márquez.

Continúan la Ciudad de México y Michoacán, ambos con 0.8 millones de subordinados sin acceso a esta prestación, cuya fecha límite para el pago es el 20 de diciembre y que está prohibido cubrirse en especie.

De los 13.7 millones de trabajadores sin acceso a aguinaldo, 5.3 millones tienen una edad de 15 a 29 años, es decir, pertenecen a la llamada Generación Z o Centennial, mientras que otros 5.2 millones se encuentran en el rango de 30 a 49 años, y el resto son mayores a 50 años.