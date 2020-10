Sin fideicomisos, no está en riesgo los programas: Herrera

La desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo "un solo peso" de los recursos que llegan a estos programas ni afectará a los beneficiarios, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.En un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que se trata de recursos "estacionados" que no han reportado movimientos desde hace muchos años y que hoy se requiere un manejo más transparente.Debido a que es una "preocupación legítima", Herrera expresó que se requiere de una explicación adecuada, por ello, subió una grabación sobre el tema.En el clip, que dura más de siete minutos, aseguró que los recursos seguirán llegando por el camino presupuestal más corto que será directamente a los investigadores, deportistas, creadores, entre otros, y no por medio de un tercero como lo es utilizando el fideicomiso.En su oficina en donde despacha en Palacio Nacional, expuso la forma en que se ejecuta el gasto. Hay dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a través de diversos programas:Uno es a través del presupuesto de alguna dependencia que manda una orden de pago a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe) y de ahí cae al beneficiario directamente.La otra, utilizando un fideicomiso en donde la misma dependencia ordena a la Tesofe que vaya a ese fideicomiso para que haga el pago.Refirió que durante el 2019, el gasto neto total fue de 6.1 billones de pesos, de los cuales sólo 29 mil millones de pesos se ejecutaron por fideicomisos, es decir, el 99.53% de los recursos se gastan del presupuesto.Recordó que debido a que el presupuesto tiene validez de un año, aprobado por la Cámara de Diputados, y los recursos que no se usan pierden validez, una forma de "brincarse" eso es ponerlos en un fideicomiso.Un fideicomiso es un vehículo financiero que tiene un propósito específico, personalidad jurídica y patrimonio propios, explicó al señalar que algunas dependencias que no pudieron gastar su presupuesto lo ponen ahí para realizar pagos a lo largo del tiempo.Sin embargo, hizo ver que se trata de un mecanismo que por diversas razones no es el adecuado.En primera, por un tema de transparencia y rendición de cuentas, ya que es reportado como gastado cuando se aporta al fideicomiso y no cuando se ejerce.Es decir que si uno de esos fideicomisos tiene 2 mil millones de pesos, es como si fuera un gasto cuando en realidad están "guardados" ahí, acotó.Arturo Herrera comentó que también ha servido para esconder las deficiencias de una dependencia que está a cargo porque cuando no pueden gastar, los guarda en el fideicomiso.Incluso aseguró que es una forma extraordinariamente "ineficiente" de operar el gasto.Como ejemplo un fideicomiso que tiene mil 200 millones de pesos que no reportó un solo movimiento desde 2013, sólo de los pagos a la institución fiduciaria o banco que lo opera.De manera que son recursos que se "estacionan" de manera temporal, pero se quedan mucho más tiempo del deseable, lo que no es adecuado y menos en un momento como el de ahora de necesidad de recursos para la salud, ponderó.