Sindicato del Monte de Piedad prorroga emplazamiento a huelga

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad prorrogó el emplazamiento a huelga para el próximo 20 de enero de 2023, a las 24:00 horas.

Previamente, habrá una cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo el 12 de enero a las 11:00 horas.

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad se niegan a modificar su contrato colectivo de trabajo.

Esta institución de asistencia privada tiene 247 años de existencia enfocada al préstamo prendario, servicios financieros e inversión social.

El Nacional Monte de Piedad quiere cambiar el contrato colectivo de trabajo de la institución, ya que "el costo de las prestaciones que incluye es insostenible".

"Mientras más disminuyen los ingresos de la Institución, más se dificulta pagarlas (las prestaciones). Si esto no se logra cambiar, el Monte tendría que cerrar sus puertas", indicó la Institución, en un comunicado.

El contrato actual, detalla, contempla 105 días de aguinaldo, 60 días de fondo de ahorro, el pago del ISR a cargo de algunos de los trabajadores y un servicio médico ilimitado.

Además, se otorga pensión y servicio médico vitalicio para aquellos que se retiran y sus dependientes, y el retiro se adquiere con la sola condición de cumplir 24.5 años de antigüedad.

Las prestaciones que se proponen para el nuevo contrato colectivo son superiores a las de Ley, a las que se ofrecen en el sector prendario y a la gran mayoría de los contratos de trabajo, asegura el Monte de Piedad.

"La renegociación del contrato colectivo no busca cambiar ninguna de las prestaciones de los jubilados. Tampoco pretende eliminar al sindicato ni restarle representatividad.

"Lo que busca es modernizarse para ofrecer óptimas condiciones de desarrollo profesional para los trabajadores, el mejor servicio para los clientes y seguir apoyando causas sociales", indica el comunicado.

Cada año, el Monte de Piedad realiza alrededor de 7.5 millones de préstamos a 1.2 millones de hogares.

Los excedentes de la operación son devueltos a la sociedad a través de donativos con un enfoque de inversión social, a más de 550 organizaciones.

Sin embargo, el sector de los servicios financieros se está transformando radicalmente.

Mientras que otros productos de crédito han crecido más del 10% anual de 2015 a la fecha, el número de clientes que hoy empeñan es menos de la mitad que en dicho año, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que publicó recientemente el Inegi.

El decrecimiento en la industria prendaria se debe a que las familias mexicanas tienen cada vez menos alhajas de oro.

Por un lado, durante la pandemia tuvieron que vender buena parte de ellas para hacer frente a la crisis; por otro lado, a las nuevas generaciones ya no les gusta comprar alhajas.

Además, el volumen de oro contenido en las alhajas que hoy se venden es 80% menor al del año 2000.

Esta tendencia continuará y cada vez habrá menos clientes con alhajas de oro para empeñar.