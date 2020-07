Sindicatos no quieren desaparecer Afores: Amafore

Ante las versiones de que algunos sindicatos han propuesto una supuesta eliminación de las administradoras de ahorro para el retiro, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) explicó que las representaciones de los trabajadores hasta el momento están buscando mejoras para el sistema de pensiones en el país.

"Hemos platicado con la mayor parte de los sindicatos del país. Son las audiencias más importantes que debemos tener, son a quienes atendemos las Afore. Hemos tenido conversaciones con todos y no hay ningún ánimo de desaparecerlas. Lo que están buscando legítimamente todos los sindicatos es cómo le hacemos para que haya mejores pensiones en México. Es el mismo objetivo que tenemos nosotros, los empresarios y el gobierno. Tenemos retos de la reforma de 1997 que hay que mejorar", dijo el presidente de la Amafore, Bernardo González.

En un seminario virtual organizado por el organismo, el directivo explicó que en las pláticas que han tenido con los sindicatos mexicanos es que más allá de un tema de venganza contra las Afore o desaparecerlas, hay una preocupación real sobre las bajas pensiones que recibirán los trabajadores mexicanos en su vejez si prevalecen las actuales condiciones del sistema de pensiones en México.

"Luego se confunde mucho las críticas al Sistema de Ahorro para el Retiro con las críticas a las Afores, que son cosas muy distintas. Si ahorramos poco y para tener una pensión mínima garantizada necesitas trabajar 24 años en un empleo formal, evidentemente esas son condiciones que no están acordes con la realidad de nuestro mercado laboral y se tiene que mejorar. Hay que evaluar a las Afores en la responsabilidades que tienen en servicio y comunicación y luego tenemos que evaluar si el sistema, la ley del SAR funciona bien o hay que hacerle ajustes", añadió.

Sobre una propuesta de reforma al sistema de pensiones mexicano que podría presentarse en los próximos meses, González dijo que existen avances en la materia, lo cual es necesario para eliminar el ruido que existe en el ambiente sobre el futuro de las pensiones en México.

"Lo que sabemos es que sí hay un esfuerzo grande de muchos sectores por poner una propuesta de reforma en la mesa. El propio secretario de Hacienda lo ha comentado y esperemos que haya buenas noticias pronto. Estamos todos a la expectativa de eso y ya disipar un poco propuestas que luego se han puesto en la mesa y no son serias en cuanto lees los documentos. Que se deje de hacer tanto ruido y más bien tengamos claridad de qué es lo que vamos a hacer para fortalecer el sistema", dijo.