SLP, entre los estados con mayor repunte en inflación

En la primera mitad de junio la inflación repuntó producto del alza en los precios de las gasolinas, gas doméstico LP y electricidad entre otros bienes y servicios, para alcanzar su mayor aumento para dicho periodo en 18 años, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.32% en la primera quincena de junio respecto al periodo inmediato anterior, el incremento más alto para dicha quincena desde 2002. Este hecho trajo como consecuencia que la inflación anual llegará a 3.17%.

Los bienes y servicios cuya alza de precios tuvo mayor incidencia en la inflación fueron: las gasolinas de bajo y alto octanaje con incrementos quincenales de 2.95% y 2.06% respectivamente; pollo, 3.16%; gas doméstico LP, 1.57%; transporte aéreo, 16.42%; naranja, 10.85%; electricidad, 0.94%; frijol, 2.32%; zapatos para hombre, 4.52%; y arroz, 4.46%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja contribuyó a contener el incremento del nivel general de precios, fueron: cerveza, con una disminución de 3.42%; jitomate, -6.26%; huevo, -3.62; chile serrano, -13.65%; cebolla, -8.16%; chayote, -13.22%; limón, -9.77%; tomate verde, -7.66%; papa, -1.97%; y calabacita, -6.83%.

Entre las entidades con mayor inflación en la primera quincena de junio, se encuentran: Yucatán con un alza de 0.88%; Quintana Roo, 0.82%; San Luis Potosí, 0.80%; Chiapas, 0.78%; y Colima 0.73%. Por su parte, los estados que reportaron una baja en el nivel general de precios en dicho periodo, fueron: Nuevo León, -0.36%; Tlaxcala, -0.23%; Coahuila, -0.05%; y Nayarit, -0.02%.

Al interior del índice nacional de precios al consumidor, el índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un alza de 0.29% quincenal y de 3.66% anual, y el índice de precios no subyacente creció 0.39% quincenal y 1.63% anual.

En cuanto al índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.43% y los de los servicios 0.15% quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.92%, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.48% quincenal.