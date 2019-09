Sólo 25% de hogares tiene TV por internet

El 24.8% de los hogares mexicanos cuentan con acceso a una plataforma de televisión por internet u OTT al cierre de 2018, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La televisión abierta se mantiene como el servicio audiovisual más usado, con 92.9% de hogares y 47.3% tiene televisión de paga. Así, la penetración de plataformas OTT pasó de 1.6% del total de hogares en 2011 a 24.8% en 2018.

"La competencia por atracción y captura de audiencias se ha traducido en una reducción en la penetración de la televisión abierta y de paga entre los hogares en años recientes", opina Radamés Camargo, analista de The CIU.

A las plataformas de televisión por internet como Netflix, Claro Video, Blim, se les puede aplicar el IVA, luego de que el gobierno propusiera modificaciones a las leyes de ese impuesto, las cuales incluyen la incorporación de la economía digital.

La exclusividad de contenidos a través de internet les ha permitido a estas plataformas ganar usuarios frente a otros servicios audiovisuales, destacó Camargo. The CIU calcula que entre 2012 y 2019 las suscripciones a plataformas de televisión por internet se multiplicarán más de 13 veces, de 0.7 a 9.4 millones de usuarios.