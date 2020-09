Sólo desaparece el puesto de subsecretario, aclara SHCP

Sólo desaparece de la estructura orgánica de las dependencias el puesto de subsecretario, que se ha eliminado hasta el momento, aclaró la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

"No va a haber la posición de subsecretario pero todas las funciones hacia abajo van a permanecer", explicó en entrevista en el programa Despierta.

Refirió que en la misma Secretaría ya habían decidido que la función del subsecretario de Ingresos la iba a tomar el subsecretario del ramo.

"Yo tuve esa posición, yo estuve encargado de la subsecretaróa de ingresos, pero todas las funciones hacia abajo de la subsecretaría de ingresos existen, la jefatura de unidad de ingresos tributarios, la de no tributarios, los temas de hidrocarburos, todo eso permanece", puntualizó.

Es decir que lo único que se está eliminando es la posición de subsecretario, reiteró.

Sobre lo que declaró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, que México salió bien en los peores momentos, Herrera respaldó al Mandatario.

Por lo que aseguró que "eso si? lo hizo México diferente de otros países".

Para fundamentar sus argumentos mencionó que frecuentemente sostiene conversaciones con sus pares de América Latina.

Comentó que la semana pasada conversó con cuatro, y uno de ellos dijo: "bueno, nosotros ya nos endeudamos, ya nos acabamos el espacio fiscal que tiene, esto no ha terminado y no tenemos ya mucho para dónde movernos".