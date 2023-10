Stori lanza cuenta de ahorro; va por 2 millones de clientes

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- En México 41 millones de personas no ahorran y quienes guardan sus recursos en el banco obtienen cero rendimientos, con lo que la población pide nuevos productos que generen rendimientos y sean accesibles a la población de cualquier rango de ingresos en el país.

"Lo que más está pidiendo la población es que los productos sean accesibles. En el caso de la tarjeta de crédito, el rechazo es increíblemente alto para los bancos y otras empresas tradicionales. El tema es que los clientes piden una oportunidad, ya sea con una tarjeta o un producto de crédito que le permita administrar su dinero y ganar. La gente sabe que hay productos de inversiones, pero no saben cómo empezar", dijo la cofundadora de la plataforma tecnológica Stori, Marlene Garayzar.En entrevista con EL UNIVERSAL, la directiva explicó que luego de haber adquirido la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Savvi, para operar en el país en el sector financiero regulado, Stori apuesta por atraer nuevos clientes y ofrecer productos que den rendimientos a la población que no obtiene ganancias por guardar su dinero en los bancos tradicionales.Así, este miércoles, la firma lanzó al mercado mexicano Stori Cuenta+, una cuenta de depósitos a la vista, que ofrece una Ganancia Anual Total (GAT), en términos nominales; es decir, sin considerar el impacto de la inflación, de 15%, además de tener el dinero de los clientes disponible todos los días del año y que cuenta con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)."Es un producto que nos va a permitir a todos los mexicanos ganar con nuestro dinero en lugar de tenerlo atorado en el banco ganando cero pesos. Se pudo construir un producto regulado y transparente", dijo Garayzar.Luego de operar en México desde 2019 y contar más de dos millones de clientes con su tarjeta de crédito, la directiva dijo que la meta para su cuenta de depósitos es muy similar al menos en los dos primeros años en que esté disponible en el país, desde la aplicación móvil de Stori."El crecimiento tiene que ser similar al de la tarjeta de crédito. En dos años tuvo dos millones de clientes y este producto no puede ser menor a eso", dijo.De acuerdo con la directiva de Stori, operar en el sector financiero regulado en México ofrece certeza y seguridad a sus clientes, ya que su producto cuenta con un seguro de depósito por 25 mil Unidades de Inversión (UDIs), esto es más de 197 mil 256 pesos, lo cual lo vuelve aún más atractivo en medio de la oferta de cuentas de ahorro que operan en el país."Es importante que cada producto que lancemos sea con las licencias que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprueba para estos productos. De lo contrario no estamos dando certeza y seguridad a los usuarios. Es importante que estemos supervisados y contar con los mecanismos de control interno y es la manera con la que quiero que sigamos ofreciendo productos en el mercado, con licencias", dijo