Sube precio de la vivienda 4.2%

Dicho aumento confirma la tendencia al alza en el mercado inmobiliario nacional

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Sube precio de la vivienda 4.2%

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio de la vivienda en México cerró 2025 con un incremento anual de 4.2%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda.

Según la firma financiera, dicho aumento confirma la tendencia al alza en el mercado inmobiliario nacional, impulsada por la dinámica de los ingresos de los trabajadores, pese a un ligero ajuste mensual a la baja de 0.1% observado en diciembre.

Al cierre del año, detalló, el precio promedio nacional alcanzó 31 mil 366 pesos por metro cuadrado, nivel que consolida la trayectoria de crecimiento del sector en un entorno de moderación hacia el final de 2025.

El análisis de Banorte por entidad federativa muestra amplias disparidades regionales. En diciembre de 2025, Ciudad de México se mantuvo como la entidad con el precio más alto del país, con 57 mil 672 pesos por metro cuadrado.

En el extremo opuesto, Tamaulipas registró el menor precio promedio, con 18 mil 439 pesos por metro cuadrado, reflejando diferencias asociadas a ubicación, demanda y características de los inmuebles.

En términos de variación mensual, la mayoría de las entidades reportó avances. Morelos destacó con el mayor crecimiento del periodo, al registrar una tasa de 1.5%, mientras que la Ciudad de México presentó la mayor disminución mensual, con una caída de 0.5% en el valor de las propiedades.

El documento de Banorte detalló que en la Ciudad de México, la oferta de vivienda en el mercado se concentró principalmente en vivienda nueva con un 33.1% y propiedades de 20 a 50 años con 22.8 por ciento.

